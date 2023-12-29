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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابن النادي.. كهربا يفجر مفاجأة عن إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو عن تصريحات تلفزيونية لـ محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي الحالي، وهو يقول إن إمام عاشور أصبح ابن النادي.

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إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

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محمود كهربا يكشف سبب حزنه بعد تسجيل هدف الأهلي في فيوتشر


وقال محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي أنه يحب إمام عاشورK وأنه كان يعلم أنه سيتعرض لضغوط شديدة بعد الانتقال لـ الأهلي.

ولفت إلي أن الهجوم الذي يتعرض له إمام عاشور، تعرضت له من قبل، وأنه منذ اللحظة الأولى للعب عاشور في الأهلي، وهو يجد المساندة من جميع اللاعبين.


وأشار إلى أن إمام عاشور واحد من النادي الأهلي، وأصبح أبن النادي.  

أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي
 

وفي وقت سابق أكد الكابتن أسامة حسن نجم الزمالك السابق، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الحالي، والزمالك السابق، لاعب مميز وأنه قريب منه بشكل كبير جدًا.

وأضاف نجم الزمالك السابق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن رد فعل إمام بعد الهدف ببطولة كأس السوبر، وظهر أنه يبكي، لا يقصد من ذلك مكايدة جمهور الزمالك.

ولفت إلي أن إمام عاشور لاعب مميز، وأنه غاضب بعد الانتقال من الزمالك، قائلا :" إمام عاشور فعلا زعلان عشان ترك الزمالك".

وأشار إلي أن كل لاعب حر في اختياراته، وأن لاعب الكرة يبحث عن مصلحته فقط، وأن إمام عاشور زملكاوي، ويعشق نادي الزمالك.

انتقال إمام عاشور لـ الأهلي مجرد شغل
وتابع: الموضوع بالنسبة لـ إمام عاشور شغل في النادي الأهلي، ولكن الكل عارف أن إمام عاشور يحب نادي الزمالك، وزملكاوي مليون في الـ المية، فانتقال إمام لـ الأهلي مجرد شغل فقط، وكرر أنه قريب جدًا من اللاعب".


 

كهربا محمود كهربا الأهلى امام عاشور ابن النادي

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ابن النادي.. كهربا يفجر مفاجأة عن إمام عاشور


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