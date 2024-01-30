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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

7 أهداف.. نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن لاعبي المنتخب

المنتخب
المنتخب

أكد الكابتن عفت نصار لاعب الزمالك السابق، ومنتخب مصر، أن منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية، لم يقدم شيئا وقام بتوديع البطولة بعد الهزيمة من الكونغو.

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وأضاف عفت نصار لاعب الزمالك السابق، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا يوجد فكر ولا أداء من لاعبي المنتخب، وأن عمر مرموش هو اللاعب الوحيد الذي كان يقدم أداء ومهارة قوية بالمباريات الأخيرة للمنتخب، بعد إصابة محمد صلاح لاعب المنتخب وفريق ليفربول الإنجليزي.


ولفت إلى أن تريزيجيه لاعب عشوائي، وأحمد سيد زيزو، لم يقدم المطلوب منه، وأنه لا يوجد مدرب، ولا نجوم بمستوى يجعلهم يمثلون منتخب مصر.


وتابع :" فين لاعبي المنتخب اللي قدمت المطلوب منها في البطولة، وعشان كده دخل في المنتخب 7 أهداف، وأنه لا يوجد نجوم سوبر غير محمد صلاح، وعمر مرموش، ومصطفى محمد".


 

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