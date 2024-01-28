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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن لاحق محمد صلاح بالمنتخب في دور الـ8

أحمد موسى
أحمد موسى

زف الإعلامي أحمد موسى، بشرى سارة بشأن تفاصيل إصابة اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي وهداف الدوري الانجليزي، وموعد عودة للملاعب مرة أخرى بعد الشفاء من الإصابة.

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وقال أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الأحد، إن هناك أخبارا وأنباء إيجابية عن إمكانية لحاق اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي وهداف الدوري الإنجليزي بالمنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية. 

وأضاف أن محمد صلاح ربما يقود منتخب مصر في دور الـ ٨ في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرا إلى أن الأصوات التي تهاجم محمد صلاح مرفوضة.
 

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