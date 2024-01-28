حتى حسن شحاتة منفسن.. رسالة غاضبة من أحمد حسن بسبب محمد صلاح

وجه أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق رسالة غاضبة عبر حسابه بموقع فيسبوك، بعد تعرض كابتن حسن شحاتة للنقد بعد تصريحاته بشأن سفر محمد صلاح.

وكتب أحمد حسن: حتى حسن شحاتة منفسن😳!!



وسبق أن سافر محمد صلاح إلى إنجلترا؛ من أجل إعادة التأهيل، بعد الإصابة التي لحقت به في مواجهة مصر وغانا في الدور الثاني من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وكان قد نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات حسن شحاتة بشأن محمد صلاح عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي :حسن شحاتة: كل اللي حصل ده المسئول الأول عنه محمد صلاح.. هو اللي قلع الشارة .