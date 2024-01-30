أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 في آخر تحديث

قدمت الإعلامية هند النعساني ونهاد سمير، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 30 يناير 2024، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 يناير

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4400 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3860 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3300 جنيه للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 30.800 جنيه.