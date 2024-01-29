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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الذهب يتحرك ومفاجأة بشأن عيار 21 اليوم الإثنين

الذهب
الذهب

 يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الارتفاعات الكبيرة، والتحركات التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

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معرض للهبوط.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن الأسعار

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مافيا الذهب.. سقوط عصابة تنقيب وتصنيع بخام ومشغولات بـ97 مليون جنيه.. صور

قدمت الإعلامية نهاد سمير،  تقريراً عن أسعار الذهب، اليوم الإثنين 29-1-2024، خلال  برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4377 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3830 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3283 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 30640 جنيها.

أكد نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، سابقًا أن هناك حالة من عدم الاستقرار في أسعار الذهب بالسوق، وهذا يرجع لعدم ثبات سعر الدولار، وسعر الدولار بـ السوق السوداء.

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الذهب لم يرتفع عالميًا ولكن الذهب ارتفع في مصر بسبب ما يحدث في الفترة الأخيرة بسعر الدولار.


ولفت إلى أن الذهب ليس سلعة محلية، ولكن الذهب يحدد سعره أيضًا بالعرض والطلب، وأن المواطن يشتري الذهب، لأن قيمة الجنيه تنخفض كل فترة .

وأشار إلى أن المواطن الذي معه أموال عليه أن يشتري ذهب، ولكن بنصف الأموال الموجودة معه، لأن الذهب من الممكن أن ينخفض في الفترة المقبلة، وذلك حتى لا يخسر المواطن.

معرض للهبوط


وأوضح أن الذهب معرض للهبوط، ولذلك على المواطنين توخي الحذر.
كما أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرفة التجارية، أن الطلب على شراء الذهب خلال هذه الفترة مرتفع، وأن الشعبة لا تنصح المواطنين بالشراء أو عدم الشراء.

وأضاف رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرفة التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن كل مواطن  حر في قراره لأن هذا قرار شخصي، وأن الشعبة ليس لديها أي نصائح للمواطنين.


وأشار إلى أن الشعبة كانت تنصح عندما كان سعر الذهب بـ 2000 جنيه، ولكن الآن هناك أشياء متغيرة، وأن ما يتحدث عن أن سعر الذهب بـ 30 ألف جنيه، فهناك عرض له، وهناك من يقوم بالشراء.


ورد على سؤال متى يستقر سوق الذهب، وقال إنه يتمنى ذلك في أسرع وقت، ويتم معاقبة من يلعب في الأسعار، ويتم القضاء على الشائعات.


وكشف أن حالة عدم الاستقرار تجعل بعض أصحاب محلات الذهب، بعدم البيع وذلك بسبب عدم تحديد سعر ثابت، وأن هناك مضاربات في سوق الذهب وكل ساعة بسعر.

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