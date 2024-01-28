مافيا الذهب.. سقوط عصابة تنقيب وتصنيع بخام ومشغولات بـ97 مليون جنيه.. صور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين على إدارة ورش سبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج والمتحصل من التنقيب غير الشرعى .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر قيام تشكيل عصابى مكون من (11 شخصا – لعدد أربعة منهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظات "البحرالأحمر، القاهرة ، قنا ، أسوان") بسبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج المتحصل عليه من التنقيب غير الشرعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (55 كيلو جرام من أحجار الكوارتز - 15,346 كيلو جرام ذهب "سبائك ومشغولات" - 282 جرام ذهب صينى - 76 جرام فضة - 4 كيلو جرام سبائك لخام النحاس – عدد من الأدوات المستخدمة فى تشكيل وسبك ومعايرة الذهب - كميات من مواد كيميائية المستخدمة فى تشغيل المعادن النفيسة - سيارة ربع نقل – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية )

وبمواجهتهم قرروا بمزاولة نشاطهم غير المشروع على النحو المشار إليه وتقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالى ( 97 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

IMG_0607

IMG_0606