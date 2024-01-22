أسعار الذهب اليوم الإثنين 22 -1-2024 في آخر تحديث

قدمت الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأثنين 22 يناير 2024، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

وقالت رشا مجدي، إن اليوم هناك ارتفاعات في أسعار الذهب، وهناك تغيير في الأسعار.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4057 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3550 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3043 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 28.400 جنيه.