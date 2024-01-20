عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرف التجارية: هناك تكالب تاريخي وغير مسبوق على شراء الذهب

الذهب
الذهب

علق لطفي محمد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، على ما تشهده أسواق الذهب من اضطرابات سعرية، قائلا: عملية التسعير في الذهب تخضع في أي ظرف إلى 3 عوامل رئيسية مثل سعر الذهب في البورصة العالمية مقوما بالدولار،  بالإضافة إلى العرض والطلب الداخلي.

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن

وأضاف محمد رئيس خلال مداخلته ببرنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية  لميس الحديدي على شاشة “ ON": أن سعر الذهب يعاني من أزمة على أساس الاحتساب على سعر الجنيه أمام الدولار، بالإضافة للعامل الأهم وهو العرض والطلب، متابعا: لدينا تكالب على شراء الذهب بشكل ليس له مثيل خوفا من التضخم بغض النظر عن السعر".

وتابع: نحن في "بالونة" يحكمها  العرض والطلب، ومع تراجع  كمية المعروض من الذهب الذي لا يستطيع مواجهة الطلب؛ ليس لدينا مقدرة على استعاضة ما يتم بيعه من الذهب.

واسترسل: " المشكلة أن شراء الذهب يخرج الذهب من الدورة المعتادة لأن الناس تخزن الذهب، والمفروض في العادي كان يضخ في السوق، ذهب، على أساس ما يتم بيعه، ومع فك الشهادات؛ الناس لجأت إلى الاقبال على شراء الذهب".

واستطرد: “لا نستطيع استيراد الذهب من الخارج، لا يوجد ما يعوض الذهب المستهلك، مش منطقي إن البورصة وهي قافلة، ولا بنوك، الذهب يتراجع 190 جنيها للجرام”. 

الذهب شعبة الذهب اتحاد الغرف التجارية الدولار سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

مفاجأة | حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. تفاصيل

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

الأمطار تضرب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

إسرائيل تحث الموافقة على نقل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة كاب فيردي

أول ظهور لـ محمد صلاح عقب إصابته بأمم إفريقيا

خسارة جديدة لإيران.. رئيس وحدة استخبارات فيلق القدس بين ضحايا هجوم دمشق

4 صفقات .. متحدث الزمالك يفجّر مفاجآت على الهواء | فيديو

مسئول أمريكى سابق: نتنياهو يرفض فكرة حل الدولتين .. وبايدن يريدها فلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطانة فستان ابنة رانيا يوسف تضعها في مأزق بحفل joy awards |شاهد

مكشوف كله .. دينا الشربيني تثير ضجة بظهورها في joy awards

منفوش ولامع.. شيرين تثير الجدل على مسرح joy awards

بفستان كله أحمر.. نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالتها في joy awards|شاهد

فيديو

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..خاص

هتتجوز وعندها طفل.. خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف جديدا عن ياسمين عبد العزيز

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ