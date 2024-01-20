مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن

تحظي أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم بأهمية كبيرة لدي الكثيرين حيث أنها معلومة اقتصادية هامة يرغب المقبلون على الزواج بهدف تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة حيث تخطي عيار 24 حاجز ال 3900.

كما تعد أسعار الذهب ذات أهمية خاصة أيضا لدي المستثمرين الراغبين فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم



فيما سجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

- بلغ سعر عيار 24 حوالي 3965.75 بيع و 3925.75 شراء

- فيما سجل عيار 22 حوالي 3635.25 بيع و 3598.5 شراء

- بلغ عيار 21 حوالي 3470 بيع و 3435 شراء

- سجل عيار 18 حوالي 2974.25 بيع و 2944.25 شراء

- فيما سجل عيار 14 حوالي 2313.25 بيع و 2290 شراء

- فيما سجل عيار 12 حوالي 1982.75 بيع و 1962.75 شراء

- فيما سجل سعر الجنيه الذهب 27760 بيع 27480 شراء



سعر الذهب بالمصنعية



تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب انخفاضا خلال الأسبوع الماضي ليسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ شهر ونصف، يأتي في ظل تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأمريكية التي تسببت في تراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية.

حيث انخفض سعر أونصة الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% تقريباً ليسجل أدنى مستوى في 5 أسابيع عند 2001 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2029 دولارا للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

وانخفض الذهب خلال الأسبوع المنصرم حتى مستوى الدعم الرئيسي عند 2000 دولار للأونصة والذي ساعد على عكس حركته لأعلى خلال آخر جلستين في الأسواق ليسجل خلاهما ارتفاع بمقدار 23 دولار للأونصة، ونجح هذا في تقليص خسائر الذهب خلال الأسبوع الماضي.

وكان قد أشار عضو البنك الفيدرالي أوستان جولسبي يوم أمس الجمعة أن البنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي حكم لخفض سعر الفائدة.

و وأظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع بنسبة 0.6% فى مبيعات التجزئة خلال شهر ديسمبر مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 0.3%، الأمر الذي يعكس استمرار عمليات الإنفاق من القطاع العائلي الأمريكي، وهو الأمر الذي قد يعمل على زيادة ضغوط التضخم.

وتشير التوقعات إلى احتمال بنسبة 46% أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع شهر مارس القادم، وذلك بعد أن كان الاحتمال بنسبة 70% خلال الأسبوع السابق.

من جهة أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.7% ليسجل أعلى مستوى منذ خمس سنوات عند 4.169%