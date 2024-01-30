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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأعراض والعلاج.. ما الفرق بين العدوى الفيروسية والبكتيرية؟

أرشيفية
أرشيفية

العدوى الفيروسية.. أجاب الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، عن سؤال: “كيف نفرق بين ثلاثية “البرد والأنفلونزا وكورونا”؟، قائلًا إنهم من ناحية الأعراض متشابهان تمامًا “وتفرق من مريض لآخر حسب حالة الجهاز المناعي”، لافتًا إلى أن الخطورة تكمن في تحول العدوى الفيروسية إلى عدوى بكتيرية.
 

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الفرق بين العدوى الفيروسية والبكتيرية

وأضاف “حتة” خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الأعراض المتمثلة في الرشح وصداع خفيف واحمرار في العين وهمدان في الجسم و التهابات في الجيوب الأنفية تدل على وجود عدوي فيروسية، مشيرًا إلى أن وجود ارتفاع في الحرارة وكحة شديدة والتهابات شديدة في الجيوب الأنفية يدل علة وجود عدوى بكتيرية.
 

وتابع الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي أنه يجب اتباع الإجراءات الوقائية مثل تلقي لقاح الأنفلونزا في حالة تكرار الإصابة بها، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والحصول على فترة راحة في حالة الإصابة بأي عدوى فيروسية.

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