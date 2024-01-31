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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الطقس السيء.. سيارات شفط مياه الأمطار تنتشر بشوارع القليوبية |صور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

بدأت الوحدات المحلية ومجالس المدن بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع شركة المياه فى الدفع بالسيارات لشفط مياه الأمطار من الشوارع والميادين العامة وأسفل الكباري والأنفاق حتى لا تعوق الحركة المرورية وسير المواطنين.

وتعرضت محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء لموجة من الطقس السيئ حيث شهدت قرى ومدن المحافظة سقوط أمطار على أنحاء متفرقة من المحافظة مصحوبة بغيوم ورياح شديدة.

من جانبها أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ، حيث أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار من خلال توفير المعدات والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

وقال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، إنه تم الدفع بعدد كبير من السيارات للتعامل مع مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة.

وأكد مجاهد أن الشركة رفعت حالة الطوارئ طوال لمواجهة تقلبات الطقس السيئ وسقوط الأمطار على شوارع المحافظة، مشيرا إلى أن هناك خطة لدى الشركة بالتنسيق مع المحافظة والأحياء للدفع بسيارات شفط في أماكن تجمعات مياه الأمطار، وكذلك مطالع ومنازل الكباري لتجنب تعطل حركة المرور.
 

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القليوبية شركة المياه الوحدات المحلية مجالس المدن الطقس السيئ

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