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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. أرخص سيارة 7 راكب في مصر ..أسعار نيسان صني 2024.. أوتوماتيك بأفضل سعر للمستعمل

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أرخص سيارة 7 راكب في مصر .. اعرف سعرها الآن

يرغب الكثير في شراء سيارة ذات 7 مقاعد، وسط تنوع التصميمات في السوق المصري، بين السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة الفان صاحبة المساحة الداخلية الرحبة، ومنها النسخة سوزوكي فان موديل 2024، والتي تقدم عبر 4 فئات منها النسخة المخصصة لحمل البضائع، والفان، والنسخة "بيك اب".

 

سوزوكي ديزاير 2022 "توب لاين" للبيع .. اعرف بكام

تعتبر السيارة سوزوكي ديزاير واحدة من السيارات الاقتصادية التي قدمت بالسوق المصري، والتي تحمل شعار العلامة التجارية اليابانية، وتنتمي هذه النسخة إلى طرازات السيدان صغيرة الحجم، مع باقة من التجهيزات، بالاضافة إلى مقدمة حادة المظهر.

 

شيفروليه كابتيفا 2021 للبيع "أعلى فئة" بأفضل سعر

اشتهرت السيارة شيفروليه كابتيفا، وسط فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وقدمت عبر باقة من التجهيزات ايضا، منذ انطلاقة الجيل الجديد في السوق المصري، والذي يتمتع باطلالة رياضية، وحزمة من التقنيات.

 

بـ110 آلاف جنيه.. اركب سيارة مستعملة موديل 2001

يبحث البعض عن فرصة شراء سيارة مستعملة بأسعار مناسبة، وخاصة بعد الزيادات الاخيرة التي شملت قطاع السيارات في مصر، وتتنوع الطرازات المقدمة محليًا عبر سوق السيارات المستعملة، أو عبر الصفحات الالكترونية على الانترنت، حيث اصبحت نقطة جذب كبيرة لجمهور السيارات.

 

أسعار نيسان صني 2024 الرسمية في مصر .. وصلت كام ؟

حققت السيارة نيسان صني N17 الشكل الجديد، شعبية كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى فئتها السعرية، والاعتمادية، بالاضافة إلى كونها سيارة عائلية تنتمي إلى فئة السيدان، والتي يتم تقديمها محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات وبأسعار رسمية تبدأ من 612 الف و400 جنيه.

 

كيا بيكانتو 2005 فبريكا بالكامل "اوتوماتيك" .. وبهذا السعر

تعتبر كيا بيكانتو من اشهر سيارات الهاتشباك التي انطلقت بالشارع المصري، واكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى تصميمها الصغير، صاحب الابعاد الخارجية المتقاربة، مع لمسات الصانع الكوري الجنوبي، بالاضافة إلى التجيهزات الفنية والتقنية التي تتمتع بها كل نسخة باختلاف الاجيال الاصدارات.

 

بأرخص سعر .. سيارة أوتوماتيك موديل 2011 "فرصة"

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة بأرخص سعر، ويضم السوق المصري للسيارات المستعملة عدد كبير من الطرازات، والتي تتنوع بين الرياضية متعددة الاستخدام، والهاتشباك، وايضا فئة السيدان الشهيرة والتي تضم النسخة اسبيرانزا A516.

 

هيونداي النترا CN7 كسر زيرو 2022 .. اعرف سعرها

يضم السوق المصري للسيارات عدد كبير من طرازات هيونداي، والتي تباع بحالة الزيرو أو المستعمل، أو تحت حالة "كسر الزيرو" والتي يبحث عنها الكثير، ومن بين طرازات هيونداي ظهرت السيارة النترا CN7 موديل 2022 للبيع على الانترنت بعد مسافة إجمالية قدرها 6000 كيلومتر فقط.

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