شيفروليه أوبترا 2017 "أوتوماتيك" فبريكا بأحسن سعر

ظهرت النسخة شيفروليه اوبترا موديل 2017، للبيع على الانرتنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في بيع السيارات المستعملة، حيث قطعت السيارة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، مسافة إجمالية قدرها 170 الف كيلومترًا.

وتحتفظ السيارة شيفروليه اوبترا 2017 على حالة الفبريكا، كما تأتي ضمن طرازات الفئة عالية التجهيزات "هاي لاين"، حيث تضم فتحة سقف كهربائية، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، سنتر لوك، مكيف هواء، عجلة قيادة باور ومتعددة الوظائف، فرش جلد لجميع المقاعد والارضية، جنوط.

شيفروليه اوبترا 2017

وتحتوي السيارة شيفروليه اوبترا 2017 على نظام صوتي ترفيهي وعدد 4 مكبرات، حساسات ركن خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، كاميرا خلفية، قفل مركزي للابواب، 4 زجاج كهربائي، ريموت تحكم، وسائد هوائية للحماية AIRBAGS، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

شيفروليه اوبترا 2017

تجهيزات شيفروليه اوبترا الفنية

محرك 1500 CC 4 سلندر.

قوة 110 حصان و146 نيوتن متر.

ناقل حركة أوتوماتيك "دفع أمامي".

السرعة القصوى 170 كم/ساعة.

زمن التسارع 13.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

شيفروليه اوبترا 2017

ابعاد شيفروليه اوبترا

عرض السيارة 1736 مم.

الطول الكلي 4597 مم.

الارتفاع الكلي للسيارة 1462 مم.

ارتفاع السيارة "الخلوص" 173 مم.

طول قاعدة العجلات 2640 مم.

حجم حقيبة التخزين 410 لتر.

شيفروليه اوبترا 2017

سعر شيفروليه اوبترا 2017 "أوتوماتيك"

تباع السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2017 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بسعر يبلغ 490 الف جنيه، بعد أن ظهرت للبيع عبر احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال.