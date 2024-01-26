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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأرخص سعر .. سيارة أوتوماتيك موديل 2011

اسبيرانزا A516 موديل
اسبيرانزا A516 موديل 2011

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة بأرخص سعر، ويضم السوق المصري للسيارات المستعملة عدد كبير من الطرازات، والتي تتنوع بين الرياضية متعددة الاستخدام، والهاتشباك، وايضا فئة السيدان الشهيرة والتي تضم النسخة اسبيرانزا A516.

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وتعتبر السيارة اسبيرانزا A516 من اشهر السيارات التي قدمها الصانع الصيني في مصر، كما تعد من ارخص الطرازات على الساحة في الوقت الحالي، حيث ظهرت للبيع على الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بحالة جيدة وبسعر مناسب.

اسبيرانزا A516 موديل 2011 

تأتي السيارة اسبيرانزا A516 بتعديلات فنية جديدة، جعلتها تستغنى عن القدرات الفنية الاساسية، وتمتعت بمحرك ميتسوبيشي لانسر شارك "معدل"، ونرى كثيرًا من التعديلات لهذه النسخة التي تتم بهذا الشكل، بالاضافة إلى تزويدها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

اسبيرانزا A516 موديل 2011 

ولعل هذه الخاصة من ابرز مميزات النسخة اسبيرانزا A516 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، وتنتمي تلك النسخة إلى موديلات 2011، وتباع السيارة بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 97 الف كيلومترًا، كما تأتي السيارة بعدد من التجهيزات.

اسبيرانزا A516 موديل 2011 

وتضم السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2011 صاحبة هذا الموضوع، نظام صوتي ترفيهي، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، مكبرات صوتية بعدد 4، عجلة قيادة باور، فرش محدث من القماش والجلد، مكيف هواء، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS.

 

سعر السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2011 

 

ظهرت السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2011 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بقسمة سعرية قدرها 230 الف جنيه.

سيارة ارخص سعر اسبيرانزا A516 سعر اسبيرانزا A516 سعر اسبيرانزا A516 موديل 2011

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