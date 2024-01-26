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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ110 آلاف جنيه.. اركب سيارة مستعملة موديل 2001

فيات سيينا موديل
فيات سيينا موديل 2001

يبحث البعض عن فرصة شراء سيارة مستعملة بأسعار مناسبة، وخاصة بعد الزيادات الاخيرة التي شملت قطاع السيارات في مصر، وتتنوع الطرازات المقدمة محليًا عبر سوق السيارات المستعملة، أو عبر الصفحات الالكترونية على الانترنت، حيث اصبحت نقطة جذب كبيرة لجمهور السيارات.

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وظهرت للبيع عبر احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، السيارة فيات سيينا موديل 2001، حيث مازالت تحتفظ بمفهوم الفبريكا من الداخل، بينما خضعت لبعض التحديثات الخارجية، مع عداد كيلومترات يقدر بـ 261 الف كيلومتر.

فيات سيينا موديل 2001 

وتضم السيارة فيات سيينا موديل 2001 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، اطارات جديدة، وبطارية ايضا، مع مكيف هواء يعمل بشكل جيد حسبما تشير البيانات الخاصة بهذه النسخة، بالاضافة إلى كسوة من الجلد على جميع المقاعد، والارضية ايضا.

فيات سيينا موديل 2001 

تأتي السيارة فيات سيينا موديل 2001 بنظام صوتي ترفيهي ومخل USB، وAUX، بالاضافة إلى زجاج كهربائي بالناحية الامامية، وتضم السيارة ناقل سرعات يدوي مانيوال خماسي النقلات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، ومحرك 1500 سي سي 4 سلندر، بقوة 85 حصانا.

فيات سيينا موديل 2001 

وتتمتع السيارة فيات سيينا موديل 2001 بتصميم السيدان الخارجي مع مصابيح انسيابية أمامية وخلفية واضاءة نهارية، وعدد 4 ابواب، ومساحة تخزين خلفية مناسبة، بالاضافة إلى ابعاد خارجية بلغت 4.210 متر للطول الكلي، وبعرض اجمالي يبلغ 1.703 متر.

 

سعر السيارة فيات سيينا موديل 2001 

 

ظهرت السيارة فيات سيينا موديل 2001 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت، عبر احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال بهذه الحالة وبسعر 110 الف جنيه.

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