شيفروليه كابتيفا 2021 للبيع "أعلى فئة" بأفضل سعر

اشتهرت السيارة شيفروليه كابتيفا، وسط فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وقدمت عبر باقة من التجهيزات ايضا، منذ انطلاقة الجيل الجديد في السوق المصري، والذي يتمتع باطلالة رياضية، وحزمة من التقنيات.

وظهرت السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 للبيع على الانترنت، في حالة المستعمل ولكنها تتمتع بمفهوم الفبريكا داخليًا وخارجيًا، على الرغم من انها قطعت مسافة إجمالية قدرها 73 الف كيلومترًا، بالاضافة إلى اعتماد النسخة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، على احد المميزات وهي انتمائها لموديلات الـ 7 مقاعد.

شيفروليه كابتيفا 2021

كما تقدم السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، ضمن موديلات الفئة عالية التجهيزات والتي تضم، فتحة سقف، مرايات كهربائية جانبية مدعومة باشارات ضوئية، ريموت تحكم، مكيف هواء، سنتر لوك، حساسات ركن.

شيفروليه كابتيفا 2021

وتحتوي السيارة شيفروليه كابتيفا على نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، زجاج خلفي مظلل، عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن"، نظام صوتي ترفيهي، حساسات حركة أمامية، مقعد كهربائي، انذار، جنوط رياضية، مصابيح ضباب، وسائد هوائية أمامية وجانبية.

شيفروليه كابتيفا 2021

وتضم السيارة شيفروليه كابتيفا 2021 نظام ايموبلزير المانع للسرقة، كاميرا خلفية، نظام فرامل مانع للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، واضاءة نهارية LED، مع مصابيح حادة المظهر وشبكة متعددة الفتحات الهوائية.

القدرات الفنية للسيارة شيفروليه كابتيفا 2021

محرك تيربو 1500 سي سي 4 سلندر.

قوة 148 حصان و230 نيوتن متر.

ناقل سرعات أوتوماتيك دفع أمامي.

شيفروليه كابتيفا 2021

سعر السيارة شيفروليه كابتيفا 2021

تباع السيارة شيفروليه كابتيفا 2021 على الانترنت، بواسطة احدى المنصات المتخصصة في هذا المجال، تحت حالة المستعمل وبسعر يبلغ 940 الف جنيه.