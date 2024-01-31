اخبار مصر 24ساعة| السيسي يصدّق على قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر.. علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

اخبار مصر ...ينتظر العاملون بالقطاع الخاص بشرى سارة بشأن زيادة مرتباتهم خلال شهر يناير تصل إلى 700 جنيه بعد تطبيق قرار المجلس القومي للأجور الذي نص على صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

السيسي يصدق على قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور.. بشرى سارة لعمال القطاع الخاص.. اعرف القيمة

ينتظر العاملون بالقطاع الخاص بشرى سارة بشأن زيادة مرتباتهم خلال شهر يناير تصل إلى 700 جنيه بعد تطبيق قرار المجلس القومي للأجور الذي نص على صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه لعام 2024.

السيسي يهنئ غزالي عثماني رئيس جزر القُمر على فوزه بولاية جديدة

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس حرص في مستهل الاتصال على تهنئة الرئيس القُمري على فوزه بولاية رئاسية جديدة، مؤكداً حرص مصر على مُواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وبما يلبي تطلعات شعبي البلدين نحو التنمية الشاملة والمُستدامة.

مصر تبحث تعزيز التعاون مع بوروندي في مشروعات حوض النيل

استعرض وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مع سفيرة مصر الجديد لدى بوروندي أميرة عبدالرحيم، مجمل العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تربط مصر بدول حوض النيل.

500 كنيسة على اسمها.. عيد نياحية القديسة العذراء مريم |القصة الكاملة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، الموافق 21 من شهر طوبة بحسب التقويم القبطي، بتذكار نياحة (وفاة) القديسة السيدة العذراء مريم والدة السيد المسيح التي تحتل مكانة كبيرة في جميع القلوب لأنها مثال للتقوى والطاعة والصبر.

البابا تواضروس يستقبل أسقف نورث وساوث كارولينا وكنتاكي لمناقشة أمور الخدمة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، نيافة الأنبا بيتر أسقف إيبارشية نورث وساوث كارولينا وكينتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وزيرة التضامن تمنح الفائزات في مسابقة "واحدة جديدة" مائتي ألف جنيه لدعمهن

كرمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي 10 سيدات ملهمات خلال فعاليات الموسم الثالث لمبادرة "واحدة جديدة" التابعة لشركة فيكتوري لينك حيث قررت تقديم مبلغ ٢٠ ألف جنيه لكل فائزة, مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر

الزراعة: الموسم الحالي يشهد تزايدا للجراد لهطول أمطار مبكرة

أكد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة الدكتور أحمد رزق، أن الموسم الطبيعي لتكاثر الجراد هو فصل الشتاء بمناطق كثيرة من بلدان إفريقيا "السودان وإريتريا والصومال واليمن"، ولكن هذا الموسم يشهد تزايدا للجراد نظرا لهطول الأمطار المبكرة، والتي ساعدت على تكاثر الجراد في وقت مبكر.

"الصحة العالمية": مصر ضمن أفضل 7 دول في الحد من الدهون المتحولة

كشف مدير إدارة التغذية وسلامة الأغذية بمنظمة الصحة العالمية الدكتور فرانشيسكو برانكا عن أن سياسات أفضل الممارسات الجديدة لمواجهة الدهون المتحولة وأضرارها أصبحت فعالة في مصر، إضافة الى 6 دول أخرى، هي: المكسيك ومولدوفا ونيجيريا ومقدونيا الشمالية والفلبين وأوكرانيا، وذلك خلال عام 2023.

بالإجماع..أبو العينين يفوز بجائزة "أبطال إفريقيا" بمؤتمر حوار الرخاء بالقارة السمراء.. ورئيس غانا يشيد بإنجازات الرئيس السيسي وما تشهده مصر من نهضة كبرى

بحضور رؤساء 5 دول بإفريقيا.. فاز النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، بجائزة رائد الصناعة الأول في إفريقيا "أبطال إفريقيا" وذلك خلال مؤتمر للرخاء الإفريقي انعقد في دولة غانا - بحضور زعماء الدول والساسة والاقتصاديين بإفريقيا - وعلى رأسهم رؤساء غانا، وكوت ديفوار، وموزمبيق، وأثيوبيا، وجوايانا.