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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة التضامن تمنح الفائزات في مسابقة "واحدة جديدة" مائتي ألف جنيه لدعمهن

صدى البلد

 كرمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي 10 سيدات ملهمات خلال فعاليات الموسم الثالث لمبادرة "واحدة جديدة" التابعة لشركة فيكتوري لينك حيث قررت تقديم مبلغ ٢٠ ألف جنيه لكل فائزة, مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر 

 

و قد شارك معالى الوزيرة كل من المهندسة انجى الصبان الرئيس التنفيذي لشركة فيكتوري لينك والشريك المؤسس لمبادرة "واحدة جديدة" , الكاتب و الروائى الأستاذ/ أحمد مراد الشريك المؤسس لمبادرة "واحدة جديدة" و الأستاذة /لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية فى تقديم الجوائز و التكريمات و ذلك خلال الاحتفالية التي حضرها لفيف من رجال المال والأعمال وعدد من الشخصيات النسائية والقيادية في الشركات العالمية والمحلية

 

 عقدت المسابقة برعاية كل من شركة فودافون مصر ، وعدد من الشركات والجهات وقدمت هدايا الحفل كل من شركة منسى أي وير و مبادرة اشتري المصري.


واستهلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالثناء على استمرار المسابقة في نسختها الثالثة ودورها في تعزيز مكانة المراة المصرية 

 

 وأكدت على أن دور المرأة في المُجتمعِ هاماً للغاية، حيث أنها هي المسئولة عن تنشئة الأجيال وعن التربية بشكل عام ولها أدوار عظيم في المشاركة المجتمعية والتنمية الاقتصادية والمشاركة السياسية  حيث قدمت المرأة طوال تاريخها الكثير في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة، وسجل التاريخ نضال نساء مصر الطويل من أجل الحرية والاستقلال والحصول على المساواة والحقوق في العلم والعمل.
ونظرا لكون المرأة عضوًا في المجتمع فيجب أن تكون شريكة في إدارة المجتمع وتحمل شئونه، وكونها تقوم بالأعمال المنزلية لا يجب أن يلغي دورها الاجتماعي؛ لأنّها شريكة الرجل في تحمل المسؤولية، ففي ظل حالة النمو والتقدم التي تشهدها المجتمعات نحتاج إلى كلّ الجهود والطاقات المجتمعية. ومن هنا ينبغي أن نعزز دور المرأة الاجتماعي ومساندتها بشكل مستمر والعمل على تذليل الصعوبات التي يمكن أن تواجهها.
 

 

 

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