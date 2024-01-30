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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة: الموسم الحالي يشهد تزايدا للجراد لهطول أمطار مبكرة

صدى البلد

أكد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة الدكتور أحمد رزق، أن الموسم الطبيعي لتكاثر الجراد هو فصل الشتاء بمناطق كثيرة من بلدان إفريقيا "السودان وإريتريا والصومال واليمن"، ولكن هذا الموسم يشهد تزايدا للجراد نظرا لهطول الأمطار المبكرة، والتي ساعدت على تكاثر الجراد في وقت مبكر.

عدم مكافحة الجراد من الجانب السوداني

وقال رزق - في بيان اليوم الثلاثاء - إن عدم مكافحة الجراد من الجانب السوداني تسبب في تكاثره ودخول أسراب على الحدود المصرية..لافتا إلى أن فرق مكافحة الجراد التابعة لوزارة الزراعة ترصد الأسراب ويتم التعامل معها منذ شهر وحتى الآن، وهناك سيطرة على الوضع، ودعم كامل من كافة الجهات.

وأضاف أن أسراب الجراد التي دخلت مصر تصنف على أنها أسراب صغيرة ومجموعات من الجراد، ولكن تم محاصرته في المنطقة الجبلية وإلى الآن لم يتعد منطقة شلاتين.

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