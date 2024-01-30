عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

500 كنيسة على اسمها.. عيد نياحية القديسة العذراء مريم |القصة الكاملة

السيدة العذراء مريم
السيدة العذراء مريم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، الموافق 21 من شهر طوبة بحسب التقويم القبطي، بتذكار نياحة (وفاة) القديسة السيدة العذراء مريم والدة السيد المسيح التي تحتل مكانة كبيرة في جميع القلوب لأنها مثال للتقوى والطاعة والصبر.

العذراء مريم

نياحة السيدة العذراء 

من المعروف أن نياحة القديسة الطاهرة العذراء مريم كان في 21 طوبة حيث كانت قد بلغت من السن 58 سنة و 8 شهور و 16 يوم.

فبعد صعود السيد المسيح بأقل من 15 سنة أرسل الى أمة ملاكا “يحمل اليها خبر انتقالها، ففرحت كثيرا” وطلبت أن يجتمع اليها الرسل. 

فأمر السيد المسيح أن يجتمع الرسل من كل أنحاء العالم حيث كانوا متفرقين يكرزون بالأنجيل وأن يذهبوا الى الجثمانية حيث كانت العذراء موجودة.

وبمعجزة وجدوا جميعا في لحظة أمام السيدة العذراء فيما عدا توما الرسول الذي كان يكرز في الهند، وفرحت العذراء بحضور الرسل وقالت  لهم: أنة قد حان زمان إنتقالها من هذا العالم.

txt

المطران شامي يترأس قداس افتتاح اليوبيل الماسي لتشييد كنيسة العذراء الطاهرة بالإسكندرية

txt

مطران بور سعيد يترأس قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة السيدة العذراء مريم

وبعدما عزتهم وودعتهم حضر إليها يسوع المسيح مع حشد من الملائكة والقديسين فأسلمت روحها الطاهرة بين يديه المقدستين يوم 21 طوبة ورفعها الرسل ووضعوها في التابوت وهم يرتلون.

ودفنوها فى القبر ولمدة ثلاثة أيام ظل الملائكة يرتلون حولها لم تنقطع أصوات تسابيحهم وهبوب رائحة بخور ذكية كانت تعطر المكان حتى أن التلاميذ لم يتركوا المكان إلا بعد انقطاع صوت التسابيح ورائحة البخور أيضا.

ورفع الجسد الطاهر الى السماء محمولا بواسطة الملائكة وقد أخفى عن أعين الآباء الرسل. 

السيدة العذراء مريم 

500 كنيسة تحمل اسمها

وفي السطور التالية نستعرض أبرز معلومات عن السيدة العذراء مريم:

  • ولدت في ناصرة وعاشت في المعبد لمدة 12 عام قبل أن تسلم إلى يوسف.
  • هي المرأة الوحيدة الذي ذكرها التاريخ أنها حبلت بدون رجل.
  • ولدت السيد المسيح في بيت لحم.
  • هربت هي ويوسف النجار والطفل المسيح إلى مصر واستغرقت رحلتها في مصر ثلاثة سنوات ونصف.
  • ظلت مع السيد المسيح طيلة حياته ورافقته في الصلب ومن ثم قيامته وصعوده وفق ما جاء في الأناجيل.
txt

محافظ دمياط تزور كنيسة العذراء مريم للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

txt

محافظ الوادى الجديد والقيادات التنفيذية يزورون كنيسة العذراء بالخارجة.. صور

  • وبعد قيامة السيد المسيح، عاشت السيدة العذراء مريم مع يوحنا الحبيب، الذي كان أحد تلاميذ المسيح، عاش يوحنا الرسول مع السيدة العذراء مريم في القدس، ورعاها حتى وفاتها.
  • وصعدت إلى السماء بعد أن تمجدت بجسدها وروحها، وفقاً للمعتقد المسيحي.
  • بنيت أول كنيسة تكرس باسم مريم العذراء في مدينة فيلبي.
  • ويوجد في مصر ما يقرب من 500 كنيسة تحمل اسمها.
العذراء مريم 
العذراء نياحة السيدة العذراء العذراء مريم السيد المسيح الكنيسة القبطية الارثوذكسية الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

السجن والغرامة.. القضاء يحسم مصير الفنانة نسرين طافش

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

ملايين في الهوا.. «ورطة» لاتحاد الكرة بسبب إقالة روي فيتوريا

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

موضوعات متعلقة

المطران شامي يترأس قداس افتتاح اليوبيل الماسي لتشييد كنيسة العذراء الطاهرة بالإسكندرية

رئيس جامعة السادات وعمداء الكليات يزورون كنيسة العذراء مريم للتهنئة بعيد الميلاد

ترشيحاتنا

تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اتهام أحمد حجازي في واقعة تلحين القرآن الكريم

لبنى عبدالعزيز: عايزة أموت في مصر وأرفض السفر للإقامة مع أسرتي

عودة فيروس الزومبي.. تحذير عاجل وأعراضه صادمة

الري و الإنتاج الحربي يبحثان تطوير منظومة مراقبة وصيانة السد العالي

"الوزراء" يستعرض مستقبل صناعة الطيران المستدام وتوقعات بتضاعف إنتاج وقود الطائرات

تحديد أسعار 7 سلع أساسية.. تحركات جديدة لضبط الأسواق وهذه عقوبة المخالفين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

2000عام.. اكتشاف سكين بقبر قديم يحمل نقوشًا غريبة في الدنمارك| صور

بعد أنباء ارتباطه| 10 صور رومانسية جمعت أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني

بفستان لافت| شاهيناز تثير الجدل بإطلالتها على البحر

هل تعافى؟.. محمد صلاح يدخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي بعد وداع الفراعنة لأمم إفريقيا

فيديو

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ