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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تزور كنيسة العذراء مريم للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

منال عوض
منال عوض

زارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، يرافقها اللواء حسام توفيق مساعد وزير الداخلية- مدير أمن دمياط، كنيسة العذراء مريم، للمشاركة فى احتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد، حيث كان فى استقبالهما نيافة الحبر الجليل الانبا ماركوس أسقف دمياط و كفر الشيخ والبرارى والقمص مرقص محروس راعى الكنيسة.

جاءت الزيارة بحضور العميد هيثم عبد السميع المستشار العسكرى للمحافظة واللواء محمد عبد البديع رئيس هيئة الرقابة الإدارية والعقيد محمد طارق رئيس فرع الأمن القومى والعقيد إسلام الماحى رئيس فرع الأمن الوطنى.

ووجهت الدكتورة منال عوض التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وشعب مصر بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادى الجديد وبعيد الميلاد المجيد ، كما أعربت عن سعادتها بمشاركة المصريين جميعًا بإحتفالاتهم الدينية والتى تعكس أواصر المحبة والألفة بينهم منذ القدم.

كما أكدت "محافظ دمياط " أن هذه المناسبات تبرز الروح الطيبة لأبناء الوطن ، والتى ظهرت أيضًا خلال الانتخابات الرئاسية والتفافه حول قيادته، واختتمت حديثها بالدعاء لمصر بأن يحفظ الله مصر وشعبها ويديم على وطننا الغالى دوام الرفعة والرخاء والامن والأمان تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ومن جانبه، نقل نيافة الحبر الجليل الانبا ماركوس تهنئة قداسة البابا بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن سعادته بمشاركة محافظ دمياط وأبناء المحافظة باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد ، كما هنأ شعب مصر جميعًا بهذه المناسبة المجيدة ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها تحت قيادة رئيس الجمهورية.

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