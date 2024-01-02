مهندس فني لكشف أسباب انقلاب أتوبيس يقل ركابًا سودانيين وإريتريين بالبحر الأحمر

أصدرت الجهات المختصة في التحقيق بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين مهندس فني لفحص وتحديد أسباب حادث انقلاب أتوبيس يحمل ركابًا من الجنسيات السودانية والإريترية، على طريق برانيس الشيخ شاذلي.

وقع الحادث في وقت مبكر من صباح اليوم، حيث نتج عنه إصابة 31 شخصًا، بينهم أطفال ونساء.

وطلبت الجهات المحققة تقريرًا مفصلًا حول ظروف وملابسات الحادث، وطلبت أيضًا إعداد محضر تحريات من قبل الشرطة والاستماع إلى أقوال المصابين.

تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر بلاغًا بانقلاب أتوبيس على طريق برانيس الشيخ الشاذلي، وفورًا تم استنفار 17 سيارة إسعاف لنقل المصابين. وبينت التقارير أن جميع الإصابات تتراوح بين المتوسطة والخفيفة، باستثناء حالة واحدة تعاني من كسر في العمود الفقري، وجار التنسيق لنقلها إلى مستشفى الغردقة العام.