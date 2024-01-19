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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطران بور سعيد يترأس قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة السيدة العذراء مريم

قداس عيد الغطاس بكنيسة
قداس عيد الغطاس بكنيسة العذراء مريم برئاسة الانبا تادرس

صلى الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة العذراء مريم الكائنة بشارع محمد على ببورسعيد بمشاركة أعداد كبيرة من الاخوة الأقباط الأرثوذكس الذين أتوا من كل حدب وصوب لأداء القداس.

ويشارك في الصلوات الخاصة بتلك المناسبة الدينية كهنة كنيسة العذراء مريم و الشمامسة وشعب الكنيسة من جميع الأعمار بمحافظة بورسعيد 

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الاستنفار الأمني

وعلى جانب آخر، شهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس أيضا استنفار أمنى مشدد بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة وقامت قوات الأمن أيضا بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء إقامة القداس.

ويحتفل  الأخوة المسيحيون بجميع محافظات مصر لا سيما محافظة بورسعيد  بعيد الغطاس المجيد ، والمعروف باسم عيد الظهور الإلهي وذلك كل عام يوم 19 يناير  ، وهو يتزامن مع ذكرى  عماد السيد المسيح علي يد يوحنا المعمدان، ويرتبط هذا العيد ببعض المظاهر الاحتفالية التي مازالت تتم حتى وقتنا الحالي مثل تناول مأكولات معينة مثل القلقاس والقصب.

قداس عيد الغطاس بكنيسة العذراء مريم برئاسة الانبا تادرس

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وعيد الغطاس أو عيد العماد يرمز فى الديانة المسيحية لذكرى معمودية المسيح فى نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان وقد نزلت حمامة من السماء ووقفت على كتف المسيح فى ذلك الوقت ، حيث أن عملية التعميد تتم من خلال تغطيس الطفل بالماء وذلك على حسب المعتقدات المسيحية.  

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