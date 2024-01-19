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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ادفعوا الإيجار .. تنبيه لسكان ضواحي بورسعيد بسداد المتأخرات

ضواحى بورسعيد يواصل
ضواحى بورسعيد يواصل إنذارات سداد الإيجارات

واصلت إدارة الحجز الإدارى بحى  الضواحى فى محافظة بورسعيد وفرق التحصيل المتنقلة  اليوم  الجمعة حملاتها الميدانية لتحصيل المتأخرات وتوزيع اخطارات بإنذارات للمواطنين المقيمين بعدد من مناطق الحى لحثهم على سرعه سداد متأخرات ايجارات الوحدات السكنية الخاصة بهم وإخطارهم بمواعيد الحجز الإدارى لعدد منهم وذلك تنفيذا لتوجيهات الاستاذه سمر الموافى رئيس حى الضواحي

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وبناء على تعليمات سمر الموافي رئيس ضواحى بورسعيد واصل العاملين بالإداره توزيع إنذارات للمواطنين بمنطقة زمزم القديمه بالضواحى وذلك لسرعه سداد المستحقات المتأخرة عليهم الخاصة بإيجارات الوحدات السكنية المقيمين بها كما تم تسليم اعلانات بحجز ادارى فى حال عدم سداد هذه المستحقات وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية الممنوحة لهم لسداد المتاخرات وايجار المسكن وذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

ضواحى بورسعيد يواصل إنذارات سداد الإيجارات

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وأوضحت رئيس حى ضواحى بورسعيد  انه فى إطار التيسير على المواطنين تم تخصيص فرق عمل مكلفة بالمرور على المناطق السكنية الواقعه داخل نطاق الحى لطرق الأبواب والمرور على أصحاب الوحدات السكنية لتحصيل متأخرات ايجارات الوحدات السكنية وتوزيع إنذارات لاعلامهم بالمستحقات المتأخرة عليهم مع وجود سياره التحصيل المتنقلة بجوار المنطقة السكنية التابعين لها لتحصيل الإيجارات والمتأخرات المستحقة عليهم وذلك تيسيرا على المواطنين ولتفادي الإجراءات القانونية فى حال عدم الدفع وتراكم هذه المستحقات على المواطنين

واضافت رئيس حى ضواحى بورسعيد أن السيارة تتنقل يومياً بين كافه مناطق الحى للتحصيل الإيجارات من المواطنين مشيره الى أنه يتم التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية لتحصيل هذه الإيجارات للتخفيف على المواطنين بعدم الحضور للحي ولتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية للتأخر في سداد المستحقات

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