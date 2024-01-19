ادفعوا الإيجار .. تنبيه لسكان ضواحي بورسعيد بسداد المتأخرات

واصلت إدارة الحجز الإدارى بحى الضواحى فى محافظة بورسعيد وفرق التحصيل المتنقلة اليوم الجمعة حملاتها الميدانية لتحصيل المتأخرات وتوزيع اخطارات بإنذارات للمواطنين المقيمين بعدد من مناطق الحى لحثهم على سرعه سداد متأخرات ايجارات الوحدات السكنية الخاصة بهم وإخطارهم بمواعيد الحجز الإدارى لعدد منهم وذلك تنفيذا لتوجيهات الاستاذه سمر الموافى رئيس حى الضواحي

وبناء على تعليمات سمر الموافي رئيس ضواحى بورسعيد واصل العاملين بالإداره توزيع إنذارات للمواطنين بمنطقة زمزم القديمه بالضواحى وذلك لسرعه سداد المستحقات المتأخرة عليهم الخاصة بإيجارات الوحدات السكنية المقيمين بها كما تم تسليم اعلانات بحجز ادارى فى حال عدم سداد هذه المستحقات وذلك بعد انقضاء المهلة القانونية الممنوحة لهم لسداد المتاخرات وايجار المسكن وذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

ضواحى بورسعيد يواصل إنذارات سداد الإيجارات 1000244677 1000244678 1000244679 1000244675 1000244676 1000244680 1000244681 1000244682

وأوضحت رئيس حى ضواحى بورسعيد انه فى إطار التيسير على المواطنين تم تخصيص فرق عمل مكلفة بالمرور على المناطق السكنية الواقعه داخل نطاق الحى لطرق الأبواب والمرور على أصحاب الوحدات السكنية لتحصيل متأخرات ايجارات الوحدات السكنية وتوزيع إنذارات لاعلامهم بالمستحقات المتأخرة عليهم مع وجود سياره التحصيل المتنقلة بجوار المنطقة السكنية التابعين لها لتحصيل الإيجارات والمتأخرات المستحقة عليهم وذلك تيسيرا على المواطنين ولتفادي الإجراءات القانونية فى حال عدم الدفع وتراكم هذه المستحقات على المواطنين

واضافت رئيس حى ضواحى بورسعيد أن السيارة تتنقل يومياً بين كافه مناطق الحى للتحصيل الإيجارات من المواطنين مشيره الى أنه يتم التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية لتحصيل هذه الإيجارات للتخفيف على المواطنين بعدم الحضور للحي ولتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية للتأخر في سداد المستحقات