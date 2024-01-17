250 سفينة بحمولة 4,1 مليون طن بموانئ المنطقة الشمالية لاقتصادية قناة السويس خلال ديسمبر

سجلت موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية لاقتصادية قناة السويس حركة تداول للسفن خلال شهر ديسمبر الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4,084,111 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 350,188 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 250 سفينة متنوعة خلال الشهر.

واستقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عدد 31 سفينة حاويات، بطاقة محققة بلغت 294,460 طن، وعدد حاويات 29,012 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 10 سفينة بضائع عامة، وعدد 9 سفن صب سائل، و1 سفينة رورو و2 سفينة تحولت ساحلي وعدد 33 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

هذا وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للقتصادية قناة السويس خلال شهر ديسمبر عدد 113 سفينة حاويات وعدد 6 سفن كلينكر وسفينة أسمنت، و10 سفينة ملح و3 سفينة فحم وسفينة طرود وسفينة بارج وسفينه تابعة لهيئة قناة السويس ، بطاقة محققة 3,627,169 طن، وعدد حاويات 321,176حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 28 سفينة؛ لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 162,482 طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن والانتهاء من رصيف سيناء الجديد بطول 250 متر والذي يستقبل سفن صب جاف بحمولات كبيرة.

هذا وقد أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤخرًا عن تعزيز إمكانيات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.