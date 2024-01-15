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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يصدق على طلب تجار مخلفات السفن لحل مشكلة منع التوريث

محافظ بورسعيد ومدير
محافظ بورسعيد ومدير مكتب صدى البلد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن انطلاق معرض «اهلا رمضان» في 15 فبراير القادم، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد برئاسة محمد سعدة.

وأشار إلى أنه سيتم إقامة المعرض على ٱعلى مستوى،  وسيشمل كافة احتياجات المواطنين من المواد الغذائية وغير الغذائية، فضلا عن عرض السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، التي عقدت اليوم، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، وعادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ ممثلا عن نواب بورسعيد، واللواء ابراهيم حامد مساعد مدير أمن بوسعيد والمستشار العسكري لمحافظة بورسعيد العميد احمد عبد الجواد،  ومديري المديريات والأجهزة التتفيذية بالمحافظة.

وخلال فعاليات الجلسة، صدق محافظ بورسعيد على الطلب المقدم من جمعية تجار مخلفات السفن المزكى من النائب عادل اللمعى عضو مجلس الشيوخ لحل مشكلة منع التوريث للرخص المهنية لطائفة تجار مخلفات السفن وذلك أسوة بمهن أخرى داخل الميناء مثل البمبوطية، وحفاظا على هذه المهنة الأصيلة.

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كما وجه محافظ بورسعيد، ببحث ودراسة تخصيص أرض لإقامة سوق جملة للخضروات والفاكهة والأسماك، تابع للغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، ويقدم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تلبي احتياجات المواطن في إطار مبادرات محافظة بورسعيد المختلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

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