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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد و نائب رئيس قضايا الدولة يوقعان عقد تخصيص «طابقين» للهيئة

محافظ بورسعيد ونائب
محافظ بورسعيد ونائب هيئة قضايا الدولة

وقع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، والمستشار محمود موسي رئيس قسم القضاء الإداري ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة،  اليوم، عقد تخصيص « طابقين » لهيئة قضايا الدولة بمبنى الديوان العام المطور ، وذلك في إطار التعاون المثمر بين محافظة بورسعيد وهيئة قضايا الدولة،  وبما يسهم في توفير بيئة عمل متطورة لهيئة قضايا الدولة ببورسعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،  واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ حسن الحبال مدير عام الشئون القانونية بالديوان العام،  وعدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

وأشاد محافظ بورسعيد بدور رجال القضاء المصرى فى تفعيل القوانين والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة قضايا الدولة، كما أشاد بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية في المجالات التي تكون الهيئة طرفًا مختصًا بالبت فيها، وسرعة إنجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية، مؤكدا بأن هيئة قضايا الدولة تعد  الذراع القانوني للمحافظة في الدفاع عن حقوق الدولة.

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ومن جانبه ، توجه المستشار محمود موسي رئيس قسم القضاء الإداري ورئيس هيئة قضايا الدولة ببورسعيد، بالشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المثمر مع هيئة قضايا الدولة،  مشيدا بجهوده المتواصلة للارتقاء بكافة المجالات داخل بورسعيد.

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