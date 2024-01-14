قلبه حجر لم يلن لأخته.. النيابة تصف جريمة عروس بورسعيد| تفاصيل

وصفت نيابة بورسعيد العامة خلال مرافعتها اليوم، الأحد، فى ثاني جلسات مقتل فتاة على يد شقيقها بحى المناخ فى بورسعيد، بأنها جارية لا تقدم على فعلها الدواب فيما بينها.

وقالت نيابة بورسعيد العامة، فى ثاني جلسات المحاكمة التى شهدت أول ظهور للقاتل خلال مرافعتها أمام محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل: "أبشع جريمة عرفتها الإنسانية، وفيها تجرد المتهم من جميع مشاعر الإنسانية وتعدى عليها بوحشية، ولكنه أسوأ من الوحوش أنفسهم".

وأضافت: "قلبه حجر لم يلن لأخته، وأعد عدته ودرس فريسته وعاين محل الواقعة مرارا وتكرارا، ولم يكن لها في قلبه أي معنى من معاني الأخوة، فلقد ظن أنه يملكها ويملك السيطرة عليها وتقييم سلوكها، فتصدى له والدهما، فغرق المتهم في غرام نفسه وعواطف شريرة تنبع من الكراهية وخطط ونفذ جريمته".

النيابة العامة توجه رسالة للمجتمع في قضية عروس بورسعيد

ووجهت النيابة العامة، رسالة إلى المجتمع، اليوم الأحد، في مرافعتها بقضية قاتل شقيقته عروس بورسعيد أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد.

وقالت، خلال مرافعتها في ثاني جلسات محاكمة قاتل شقيقته عروس بورسعيد أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، وذلك أمام محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل: "هذه الجريمة ناقوس خطر يهدد الأمن الاجتماعي، وينذر المجتمع بضرورة التحلي بالأخلاق، وحصول المشكلات بين الوالدين والطلاق بينهما يترك آثارا سلبية لدى الأبناء".

وأهابت النيابة العامة في ختام مرافعتها بالجميع كافة العودة إلى الأخلاق التي ورثها المجتمع من هدى الأنبياء، مضيفة: "صاحبوا أبناءكم وإخوتكم بدلا من مصاحبة هواتفكم المحمولة، وتتركوا أبناءكم فريسة للشيطان".

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023، والمتهم فيها محمد نبيل السيد عثمان دحدح 22 عامًا، بإنهاء حياة المجني عليها شقيقته "فريدة" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك أمام منزل الأسرة المقابل لمسجد الحسين بحي المناخ.