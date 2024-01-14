ضبط منتجات ألبان ومعجنات منتهية الصلاحية بهايبر وكافيه فى بورسعيد

شن موظفو مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية فى محافظة بورسعيد، حملة مشتركة مع مباحث التموين فى المحافظة.

كانت معلومات وردت إلى الدكتور وليد فتحي عبد المقصود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، بقيام أحد الهيبرات فى نطاق المحافظة ببيع وترويج منتجات الألبان منتهية الصلاحية.

تم تشكيل حملة تحت إشراف الدكتور محمد جودة، الوكيل الوقائي، بقيادة أحمد شوقي، مراقب عام الأغذية، بالتنسيق مع مباحث تموين بورسعيد برئاسة العميد سهيل الجبالي.

وبمداهمة الهايبر الوارد معلومات عنه، تم ضبط كمية من مواد غذائية عبارة عن جبن شيدر وجبن ايدام ولانشون لحم منتهية الصلاحية ومتغيرة في خواصها الطبيعية.

كما نجحت حملة الصحة المشتركة خلال عملها في ضبط كمية من المعجنات المجمدة عبارة عن باتيهات وخبز أفرنجي وكرواسون متغيرة في خواصها الطبيعية مجهولة المصدر بدون بيانات أو تاريخ إنتاج وانتهاء الصلاحية بأحد الكافيهات فى بورسعيد، قبل ترويجها وتغيير معالمها وتقديمها للرواد.

وتم تحريز الكميات بوزن إجمالى 100 كيلو جرام، وتم سحب عينات منها وإرسالها لمعامل بورسعيد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

