عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عروس بورسعيد| إحالة أوراق قاتـ.ل شقيقته بحي المناخ إلى المفتي

قاتل شقيقته فى بورسعيد
قاتل شقيقته فى بورسعيد

قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين أمجد محمود الكنيسي، أحمد محمد الجمل، محمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، اليوم الأحد، إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقته عروس بورسعيد أمام مسجد الحسين بحي المناخ إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلست 11 مارس المقبل للنطق بالحكم.

ووضحت علامات الارتباك والتوتر على وجه المتهم فور دخوله قفص الاتهام، وأشار إلى محاميه، أكثر من مرة للحديث معه قبل جلسة المحاكمة.

ووصفت النيابة العامة في مرافعتها الجريمة إنها جريمة لا تقدم عليها الدواب، قائلة:"أبشع جريمة عرفتها الانسانية، وفيها تجرد المتهم من جميع مشاعر الانسانية وتعدى عليها بوحشية ولكنه أسوأ من الوحوش أنفسهم"، مطالبة بمعاقبة المتهم بالاعدام.

وقدم محامي المتهم مستندا يثب سحب الولاية من والد المتهم والمجني عليها لأسباب عديدة منها الإهمال، لافتا أن تقرير الطب النفسي بمستشفى الأمراض النفسية في العباسية تضمن أن المتهم يعاني من الشخصية العصابية، وهي عبارة عن اضطراب نفسي يؤثر في إدراك المتهم واختياره نتيجة ضغوط اجتماعية ومجتمعية خاصة بعد وفاة والدته، مطالبا بمراعاة الرأفة مع مُوكله.

بينما قدم محامي أسرة المجني عليها، هاتف المجني عليها مرفق به تفريغ لعدد من الصور والمحادثات التي تشير إلى العلاقة الطيبة بينها وبين شقيقها المتهم.

يعاني مرض الشخصية العصابية..محامى قاتل شقيقته عروس بورسعيد يطالب بالرأفة

حادث إطلاق نار.. تفاصيل مصرع طالب أمام مدرسة في بورسعيد


وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها محمد نبيل السيد عثمان دحدح 22 عامًا، بانهاء حياة المجني عليها شقيقته "فريدة" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك أمام منزل الأسرة المقابل لمسجد الحسين بحي المناخ.

بورسعيد اضطراب نفسي الشخصية العصابية النيابة العامة محكمة جنايات بورسعيد محافظة بورسعيد مشاعر الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

الفار ينقذ الفراعنة| مصر تتعادل 2-2 في اللحظات الأخيرة أمام موزمبيق بأمم إفريقيا

فستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها رفقة أحمد الفيشاوي

لحظة بلحظة.. شاهد مباراة مصر أمام موزمبيق في أمم أفريقيا مجاناً

بيان عاجل من إسرائيل بشأن يحيي السنوار واستعادة الرهائن

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

موضوعات متعلقة

يعاني مرض الشخصية العصابية..محامى قاتل شقيقته عروس بورسعيد يطالب بالرأفة

حادث إطلاق نار.. تفاصيل مصرع طالب أمام مدرسة في بورسعيد

قلبه حجر لم يلن لأخته.. النيابة تصف جريمة عروس بورسعيد| تفاصيل

مصرع شاب بمحيط مدرسة في بورسعيد.. والتعليم: مفصول من نوفمبر | تفاصيل

الغضبان: بورسعيد تخطو خطوات ثابتة لتكون إحدى أكبر المدن الصناعية بالشرق الأوسط

ضبط منتجات ألبان ومعجنات منتهية الصلاحية بهايبر وكافيه فى بورسعيد

انتظام سير العمل في مشروع تطوير منطقة زمزم القديمة ببورسعيد

إزالة بناء مخالف بدون ترخيص أعلي عقار بمناخ بورسعيد

ترشيحاتنا

أول تعليق روسي على اقتراح سويسرا بشأن التفاوض مع أوكرانيا

«روحي عند أمك».. رد غير متوقع من ترامب على متظاهرة قاطعت كلمته|فيديو

بعد التعادل مع موزمبيق.. أحمد موسى: ضربة الجزاء جاءت بدعوات المصريين

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة قتلاه منذ بداية العملية البرية في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت وفساتين بدون بطانة.. شاهد أجرأ إطلالات هيفاء وهبي

دون مكياج وبشعر غامق.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

بسبب الحرب في غزة.. شاهد ما فعلته طبيبة أوكرانية

دوامات الموت.. سر نفوق 3 ملايين نحلة فجأة في كاليفورنيا

فيديو

نانسي صلاح تمازح زملائها من داخل كواليس مسلسل حدوتة منسية |فيديو

كانت الـ دي جي|ابنة تامر حسني تشعل أجواء حفله الأخير .. فيديو

20 مليار جنيه أرباح.. العاصمة الإدارية وفرت آلاف فرص العمل للشباب

زيادة المرتبات والمعاشات.. تفاصيل هدايا الرئيس السيسي للمصريين في حزمة الحماية الاجتماعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

اﻟﻤﺰﻳﺪ