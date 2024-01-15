مياه القناة: متابعة مستمرة لحملة تطهير بيارات الصرف الصحي بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الإثنين، على استمرار أعمال الحملة المكبرة لأعمال تطهير بيارات محطات الصرف الصحي بمحافظات " السويس والإسماعيلية و بورسعيد".

وذلك من الرواسب والمخلفات الصلبة، تنفيذا للخطة الدورية الموضوعة للشركة، وذلك لرفع كفاءتها، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه يتابع أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي بصفة مستمرة علي أرض الواقع، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لأعمال الملس والتسليك وتطهير شبكات الصرف الصحي على مستوى محافظات القناة بالكامل، وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكة، وضمان توصيل مياه الصرف الصحي من المنازل إلى محطات الرفع ومحطات المعالجة، ومنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفوحات بالشوارع بشكل نهائي.

وأكد رئيس شركة مياه وصرف القناة، على استمرار الحملة المكبرة التى أطلقتها الشركة لعملية تطهير وملس الموسعة لشبكات الصرف الصحي، بمحافظات القناة الثلاثة" السويس، والإسماعيلية، و بورسعيد"، لاستخراج الرواسب والمواد الصلبة والمخلفات، وذلك للقضاء على المناطق الساخنة ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحى حتي تستوعب زيادة للتصرفات وخاصة خلال فصل الشتاء والصيف.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه شدد على جميع رؤساء القطاعات والمناطق وفنيى وعمال الشركة بالمرور علي جميع محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، بصفة دورية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، قد تحدث، وذلك لضمان توصيل مياه الصرف الصحى من المنازل إلى محطات الرفع ومحطات المعالجة.