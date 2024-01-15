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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم بورسعيد: عدم السماح للطالب أو الملاحظ بحيازة الموبايل وملحقاته داخل اللجان

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد أعمال الامتحانات هي مهمة وطنية يحب أدائها

ترأست الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا استهدف رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

 

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية والأستاذ ياسر صلاح مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات.

رحبت وكيل أول الوزارة بالحضور لافتة إلى أن أعمال الامتحانات هي مهمة وطنية يحب أدائها على أكمل وجه بتضافر الجهود بين الجميع مع اعتبار التعليم أمن قومي لا مساس به ولا تقصير فيه مشيرة إلى أن المقصرين ليس لهم مكان بين العاملين بتعليم بورسعيد.

 

وشددت الدكتورة هالة عبد السلام على جميع الحضور بعدم السماح لطلاب الشهادة الإعدادية أو الملاحظين باصطحاب الهاتف المحمول وملحقاته من البوابة الرئيسية لمقر اللجنة وأن من يخالف ذلك أو يتهاون سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والجزاء الرادع سواء كان من الطلاب أو الملاحظين.

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ووجهت وكيل أول الوزارة بمحافظة بورسعيد  الحضور بمراعاة العامل النفسي للطلاب وضبط النفس لأقصى درجة أثناء التعامل معهم وتوفير المناخ والأجواء الامتحانية المثالية لهم باعتبارهم أمانة لدينا مع الالتزام بتطبيق القوانين والإجراءات المتبعة تجاه المتجاوزين منهم سلوكيا أو من يضبط في حالة غش .

وكيل تعليم بورسعيد أعمال الامتحانات هي مهمة وطنية يحب أدائها على أكمل وجه

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ونوهت الدكتورة هالة عبد السلام على رؤساء اللجان بضرورة التواصل الفوري حال حدوث أي مشكلة أو رصد أي ظرف طارئ أثناء انعقاد الامتحانات لسرعة التصرف واستكمال أعمال الامتحانات بالشكل الأمثل دون معوقات.

 

يجدر بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد سوف تعقد في الفترة من ١٧ حتى ٢٤ يناير الجاري بنظام الورقة الامتحانية "بابل شيت" تلك التجربة الرائدة التي تنفرد بها المحافظة والتي عممت على صفوف المرحلة الإعدادية بالكامل.

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