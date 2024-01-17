محافظ بورسعيد يتابع انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية| شاهد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم ، مدرستي بورسعيد الاعدادية للبنين وبورسعيد الإعدادية للبنات، رافقه خلالها الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وقيادات التعليم.

وأكد محافظ بورسعيد أن تعليم بورسعيد أنهى استعداداته لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية طبقا للجداول المعلنة مسبقا، مشيرا إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين يحق لهم دخول الامتحانات حتى الآن هو 13785 طالب وطالبة، منوها أن الامتحانات سوف تعقد من خلال 69 لجنة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الامتحانات تجرى بنظام الورقة الامتحانية الجديدة "بابل شيت" للعام الثالث على التوالي بعد تعميمها على صفوف المرحلة الاعدادية في تجربة رائدة لتعليم بورسعيد على مستوى الجمهورية.

كما اطلع محافظ بورسعيد على الورقة الامتحانية، وناقش الطلاب حول ٱرائهم في الامتحان بنظام البابل شيت الذي يطبق للعام الثالث على التوالي ، كما حرص على سؤال الطلاب حول مدى ارتباط الأسئلة بالمنهج الدراسي و أرائهم في الامتحان بشكل عام.

محافظ بورسعيد يتفقد لجان الإعدادية 1000243537 1000243480 1000243500 1000243458 1000243447 1000243525 1000243520 1000243470 1000243509 1000243493

جدير بالذكر، أن الامتحانات بدأت صباح اليوم الأربعاء 17 يناير الجاري في تمام التاسعة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمادة العلوم بالفترة الأولى يليها امتحان مادة الحاسب الآلي بالفترة الثانية وتنتهي الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري .