محافظ بورسعيد: تطور القطاع المصرفي ساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة

قال محافظ بوسعيد عادل الغضبان إن تطور القطاع المصرفي بالمحافظة ساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



وأعرب المحافظ - خلال لقائه اليوم /الثلاثاء/ أشرف أنور مدير فرع بنك مصر ببورسعيد؛ لبحث تعزيز سبل التعاون الثنائي- عن ترحيبه بالتعاون المثمر مع بنك مصر، مشيرًا إلى أن بنك مصر هو واحد من المؤسسات المصرفية المهمة ومؤسسة اقتصادية ذات تاريخ كبير.



من جانبه.. أعرب مدير فرع بنك مصر ببورسعيد عن فخره بالتعاون مع المحافظة، مؤكدًا أن بورسعيد شهدت تطورًا كبيرًا وغير مسبوق جعل منها مدينة نموذجية بكافة القطاعات.

