للمرة الثانية خلال أيام.. إزالة بناء بدون ترخيص أعلي عقار في بورسعيد.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ فى محافظة بورسعيد برئاسة المهندس نعمان علي نعمان رئيس الحي حملة مكبرة ،اليوم الجمعة، لإزالة ومتابعة مخالفات وتعديات البناء، ومنها تنفيذ قرار بإزالة بناء مخالف بدون ترخيص أعلي عقار بشارع جدة في منطقة ٢ تعمير بنطاق الحي رافقه خلالها المهندسة زيزي العباسي مدير الإدارة الهندسية، وعدد من القيادات والادارات المعنية بالحي.

أسفرت الحملة عن بدء إزالة البناء ؛ القابع اعلى عقار بحى المناخ فى بورسعيد حيث يعد ذلك ضمن التعديات والمخالفات التي قام بها البعض مخالفة للقانون ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كلاكت تانى مرة بقيادة رئيس مناخ بورسعيد إزالة بناء مخالف أعلى عقار 1000244662 1000244651 1000244652 1000244653 1000244654 1000244660 1000244661 1000244650 1000244659 1000244648 1000244649 1000244655 1000244656 1000244657 1000244658

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتنفيذ القانون والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للحي ،و إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل مخالف ومتعدي علي أملاك الدولة.