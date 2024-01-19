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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للمرة الثانية خلال أيام.. إزالة بناء بدون ترخيص أعلي عقار في بورسعيد.. صور

كلاكت تانى مرة بقيادة
كلاكت تانى مرة بقيادة رئيس مناخ بورسعيد إزالة بناء مخالف

شنت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ فى محافظة بورسعيد برئاسة المهندس نعمان علي نعمان رئيس الحي حملة مكبرة ،اليوم الجمعة،  لإزالة ومتابعة مخالفات وتعديات البناء، ومنها تنفيذ قرار بإزالة بناء مخالف بدون ترخيص أعلي عقار بشارع جدة في منطقة ٢ تعمير بنطاق الحي رافقه خلالها المهندسة زيزي العباسي مدير الإدارة الهندسية، وعدد من القيادات والادارات المعنية بالحي.

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أسفرت الحملة عن بدء إزالة البناء ؛ القابع اعلى عقار بحى المناخ فى بورسعيد حيث يعد ذلك ضمن التعديات والمخالفات التي قام بها البعض مخالفة للقانون ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كلاكت تانى مرة بقيادة رئيس مناخ بورسعيد إزالة بناء مخالف أعلى عقار

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جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتنفيذ القانون والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للحي ،و إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل مخالف ومتعدي علي أملاك الدولة.

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