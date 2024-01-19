للمرة الثانية خلال أيام.. إزالة بناء بدون ترخيص أعلي عقار في بورسعيد.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ فى محافظة بورسعيد برئاسة المهندس نعمان علي نعمان رئيس الحي حملة مكبرة ،اليوم الجمعة، لإزالة ومتابعة مخالفات وتعديات البناء، ومنها تنفيذ قرار بإزالة بناء مخالف بدون ترخيص أعلي عقار بشارع جدة في منطقة ٢ تعمير بنطاق الحي رافقه خلالها المهندسة زيزي العباسي مدير الإدارة الهندسية، وعدد من القيادات والادارات المعنية بالحي.
أسفرت الحملة عن بدء إزالة البناء ؛ القابع اعلى عقار بحى المناخ فى بورسعيد حيث يعد ذلك ضمن التعديات والمخالفات التي قام بها البعض مخالفة للقانون ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتنفيذ القانون والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للحي ،و إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل مخالف ومتعدي علي أملاك الدولة.