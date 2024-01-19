محافظ بورسعيد يستمع لآراء المصلين حول مشروعات التنمية والتطوير

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد الرحمة بحي الشرق، بحضور الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف.

والتقى «محافظ بورسعيد» رواد المسجد عقب الصلاة، وحرص على الاستماع لٱرائهم حول ما تشهده المحافظة من تنمية وتطوير في عدد من المجالات، فضلا عن الاستماع لمقترحاتهم نحو مزيد من التطوير.

محافظ بورسعيد يلتقي رواد مسجد الرحمة بحي الشرق عقب أداء صلاة الجمعة. 1000244615 1000244627 1000244606 1000244618 1000244600 1000244633 1000244612 1000244624 1000244603 1000244630 1000244621 1000244609

وتناولت خطبة الجمعة اليوم موضوع «مجتمع بلا إدمان ..المخدرات طريق الهلاك»، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الخمرة فإنها مفتاح كل شر.. وأن الله ميز الإنسان بالعقل على سائر المخلوقات حتى يعقل شرائع الله.



وضرر الإدمان لا يقع على المدمن وحده بل على المجتمع كله وتناول المخدرات لا يقتصر على إذهاب العقل والصحة والكرامة بل هي طريق الفوضى وانهيار المجتمعات والقيم والمبادئ.

وطريق النجاة من مخاطر المخدرات والإدمان هي الرجوع الى الدين وتمسك الشباب بتعاليم الدين والصحبة الصالحة لها دورها في النجاة من المخدرات فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.