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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أرقام قياسية.. ميناء بورسعيد يستقبل 25 ألف وافد ضمن حركة السياحة البحرية

أداء استثنائي لحركة
أداء استثنائي لحركة السياحة البحرية ب ميناء بورسعيد السياحي

حقق ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أرقاما قياسية لحركة السياحة البحرية وزيادة كبيرة في عدد الزوار على التوالي في الموسم السياحي  من العام الماضى 2023.

وشهد ميناء بورسعيد منذ فترة نشاطا ملحوظا في استقبال رحلات سياحة اليوم الواحد لليخوت والسفن السياحية العملاقة بمختلف أشكالها وجنسياتها ضمن جولاتهم الأولى بزيارتهم لمصر، وازدياد أعداد السائحين الوافدين للمناطق السياحية فى مصر واستقبال ما يقرب من 25.440 راكبا "وطاقما" بحرى قدموا على متن 18 سفينة و4 يخوت سياحية، في اطار رحلات سياحة اليوم الواحد بواقع رحلتين منتظمتين في النصف الأول من العام الجاري.

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جدير بالذكر أن ميناء بورسعيد السياحي استقبل السفينة لوجوس هوب اكبر مكتبة عائمة في العالم والتي استمرت قرابة 20 يوما بالميناء، ووصل عدد زائريها لأكثر من 100 ألف زائر بخلاف الأطفال وكبار السن وذوى القدرات الخاصة لزيارة المعرض القائم على متنها حيث توافدت اعداد كبيرة من مواطني بورسعيد إضافة الى الرحلات الخارجية من مختلف أنحاء الجمهورية، كما سيشهد الموسم الحالى،  استقطاب سفن عديدة فأولى رحلاتها والذى يستمر حتى ديسمبر 2024.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية ذات الطراز العالي وبرنامجها المتكامل لاستقطاب السفن السياحية لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تقدمه من كافة الاستعدادات التامة والدعم للنهوض بالسياحة وإتاحة المزيد من التيسيرات بما يسهم في زيادة حركة السياحة الوافدة وزيادة الدخل القومي .

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