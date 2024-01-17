رئيس جامعة بورسعيد يؤكد أهمية مبادرات تحسين جودة التعليم العالي

استقبل الاستاذ الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد وفد مشروع مبادرة تميز المعلم (TEI)، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك لتسليم وحدة متنقلة لتكنولوجيا الإتصالات تمهيداً لبدء العمل بمراحل المبادرة، حيث ضم الوفد كلاً من الأستاذة الدكتوره مرفت الديب مستشار اول سياسات التعليم العالي والحوكمة والدكتور عاشور عمري مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، وممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمهندس احمد سالم اخصائي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وذلك بحضور الأستاذة الدكتورة راويه رزق نائب رئيس جامعه بورسعيد لشؤون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور شيرين محمد دسوقي عميد كليه التربيه جانعة بورسعيد والأستاذه الدكتوره جيهان البسيونى وكيل الكليه لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

اشار الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد الي أهمية المبادرات والمشروعات التي تهدف الى تحسين جوده التعليم بالجامعات المصرية وبناء قدرات المعلمين وتعزيز مهاراتهم والنهوض بالتعليم في مصر وضرورة تطوير اساليب التدريس لتتناسب مع المعايير العالمية.

رئيس جانعة بورسعيد يؤكد على أهمية المبادرات والمشروعات التي تهدف الى تحسين جوده 1000244181 1000244173 1000244169

كما اشارت الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الى أهمية توظيف دور التقنيات التكنولوجية في التعليم ومدي تأثيرها على البرامج التعليمية وبرامج الدراسات العليا ومخرجات العملية التعليمية ، هذا وقد اشارت الدكتورة شيرين الدسوقي عميد كلية التربية بجامعة بورسعيد بأنه تم اختيار كليه التربية ضمن 15 كليه تربية على مستوى الجامعات المصرية للمشاركة في هذا المشروع.

تضمنت الزيارة عقد لقاء مع ممثلي الكلية ومناقشة أساليب دمج التكنولوجيا في البرامج التعليمية بكلية التربية وتطوير التربية العملي والدراسات العليا بالكلية.



مشروع مبادرة تميز المعلم ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وينفذه مركز تطوير التعليم بالتعاون مع وزاره التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم وبعض الجهات الاخرى .وتأتي هذه المبادرة في اطار الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية لدعم التعليم في مصر والسعى لتعزيز قدرات مخرجات كليات التربية في مؤسسات التعليم العالي.