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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بورسعيد: نبذل أقصى جهد في تطوير مركز التدريب

رئيس جانعة بورسعيد
رئيس جانعة بورسعيد يستقبل لجنة تجديد الاعتماد الخاص بمركز ا

استقبل الاستاذ الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد لجنة تجديد  الاعتماد الخاص بمركز التدريب بالجامعة وذلك بحضور أ.د. راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و أ.م.د. اسلام شعلان المدير التنفيذي للمعلومات و أ.م.د. عمرو الاطروش مدير مركز التدريب وتتمثل اللجنة في أ.د عاشور عمري مدير مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية بالمجلس الاعلى للجامعات وأ.د. محمد حسن مدير وحدة التدريب بالمجلس الاعلى للجامعات والاستاذ احمد عبد العزيز مدير عام الشئون الفنية بالمجلس الأعلى للجامعات.

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رحب الاستاذ الدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد  باللجنة مؤكدا ان الجامعة تبذل اقصى جهد في تطوير مركز التدريب بإلاضافة الى البحث في كل ما هو جديد للارتقاء بملف التحول الرقمي داخل الجامعة.

 

رئيس جانعة بورسعيد يستقبل لجنة تجديد الاعتماد الخاص بمركز التدريب

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أشارت الاستاذة الدكتور راوية رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد  الى أهمية تطبيق شهادة اساسيات التحول الرقمي على جميع طلاب الدراسات العليا حيث انها شهادة قومية وتعتبر بمثابة شهادة لمحو الامية الالكترونية واصبحت ضرورة ملحة لجميع طلاب الدراسات العليا بجميع التخصصات بالجامعة.

هذا وقد أشادت اللجنة بمركز التدريب بجامعة بورسعيد وبالمجهود المبذول من السادة المدربين على شهادة اساسيات التحول الرقمي والسادة مراقبي الاختبارات والاداريين بالمركز.

بورسعيد أخبار تعليم بورسعيد أخبار جامعة بورسعيد المجلس الاعلى للجامعات شئون الدراسات العليا والبحوث شهادة أساسيات التحول الرقمي

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