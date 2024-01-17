تذليل العقبات لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد لأداء الامتحانات| شاهد

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد أنه تم توفير كل السبل بين أجهزة بورسعيد التنفيذية بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لخلق مناخ مناسب لكل طلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحانات فى هدوء

وشددت وكيل أول تعليم بورسعيد على،إصدارها تعليمات الي جميع رؤساء اللجان بتطبيق القانون بهدوء وعدم تعريض الطلبة و الطالبات لأي ضغوط نفسية واضطرابات قد تؤثر على ادائهم خلال الامتحانات .

وكيل تعليم بورسعيد تتفقد امتحان الإعدادية 1000243902 1000243617 1000243908 1000243909 1000243905

هذا و تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، مدرستي المشير أحمد اسماعيل الإعدادية للبنات و بورسعيد الرسمية للغات.

جاء ذلك بصحبة الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام والأستاذة فاطمة هجرس وكيل إدارة شرق التعليمية، لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بعدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في أول أيامها حيث يؤدي 13785 طالبا وطالبة الامتحان في مادتي العلوم والحاسب الآلي من خلال 69 لجنة.

وأشادت وكيل وزارة التربية والتعليم بانضباط وهدوء اللجان وانتظام العمل بها في أول يوم، موجهة بضرورة استمرار الأجواء المناسبة حتى يتمكن الطلاب من أداء الامتحانات بالشكل الأمثل الذي يليق بتعليم بورسعيد.

وأشارت وكيل تعليم بورسعيد لى أنه تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان بضرورة العمل على حظر دخول الهاتف المحمول وملحقاته الالكترونية بشكل قاطع إلى مقر اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين متمنية النجاح والتفوق لجميع الطلاب.