عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تذليل العقبات لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد لأداء الامتحانات| شاهد

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد تتفقد امتحان الإعدادية

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد أنه تم توفير كل السبل بين أجهزة بورسعيد التنفيذية بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لخلق مناخ مناسب لكل طلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحانات فى هدوء 

وشددت وكيل أول تعليم بورسعيد على،إصدارها تعليمات الي جميع رؤساء اللجان بتطبيق القانون بهدوء وعدم تعريض الطلبة و الطالبات لأي ضغوط نفسية واضطرابات قد تؤثر على ادائهم خلال الامتحانات .

 

وكيل تعليم بورسعيد تتفقد امتحان الإعدادية

1000243902
1000243902
1000243617
1000243617
1000243908
1000243908
1000243909
1000243909
1000243905
1000243905

هذا و تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، مدرستي المشير أحمد اسماعيل الإعدادية للبنات و بورسعيد الرسمية للغات.

جاء ذلك بصحبة الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام والأستاذة فاطمة هجرس وكيل إدارة شرق التعليمية، لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بعدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في أول أيامها حيث يؤدي 13785 طالبا وطالبة الامتحان في مادتي العلوم والحاسب الآلي من خلال 69 لجنة.

محافظ بورسعيد: بتشتكوا من غلاء الأسعار وفلوسكم ضايعة على سناتر الدروس الخصوصية| شاهد

محافظ بورسعيد يتابع انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية| شاهد

وأشادت وكيل وزارة التربية والتعليم بانضباط وهدوء اللجان وانتظام العمل بها في أول يوم، موجهة بضرورة استمرار الأجواء المناسبة حتى يتمكن الطلاب من أداء الامتحانات بالشكل الأمثل الذي يليق بتعليم بورسعيد.

وأشارت وكيل تعليم بورسعيد لى أنه تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان بضرورة العمل على حظر دخول الهاتف المحمول وملحقاته الالكترونية بشكل قاطع إلى مقر اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين متمنية النجاح والتفوق لجميع الطلاب.

بورسعيد التربية والتعليم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعليم بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد وزارة التربية والتعليم وكيل أول وزارة التربية والتعليم وكيل تعليم بورسعيد محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

الداخلية تضبط إمبراطور الحشيش بالغربية

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

رغم انخفاضها.. تحذير عاجل من شعبة الدواجن للمواطنين بشأن الفراخ| فماذا ينتظر أسعارها الفترة القادمة؟

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد: بتشتكوا من غلاء الأسعار وفلوسكم ضايعة على سناتر الدروس الخصوصية| شاهد

250 سفينة بحمولة 4,1 مليون طن بموانئ المنطقة الشمالية لاقتصادية قناة السويس خلال ديسمبر

محافظ بورسعيد يتابع انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية| شاهد

محافظ بورسعيد يصدق على طلب تجار مخلفات السفن لحل مشكلة منع التوريث

الغضبان يصدق على تخصيص 21 فدانًا للإسكان الاجتماعي جنوب بورسعيد.. شاهد

وكيل تعليم بورسعيد: عدم السماح للطالب أو الملاحظ بحيازة الموبايل وملحقاته داخل اللجان

مياه القناة: متابعة مستمرة لحملة تطهير بيارات الصرف الصحي بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

محافظ بورسعيد و نائب رئيس قضايا الدولة يوقعان عقد تخصيص «طابقين» للهيئة

ترشيحاتنا

يمتلك 400 كجم ومتحكم في الأسعار| كواليس جديدة لسقوط "إمبراطور الذهب".. أنشأ ما يسمى "المسوقجية"

وزير خارجية اليونان: مصر حليف استراتيجي في المنطقة

الانتخابات الرئاسية.. الخارجية الروسية تكشف السبب الأساسي وراء الهجمات الأمريكية في اليمن

شكري: مصر تؤكد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من غزة

10 كيلو و8 ملايين جنيه| حكم رادع لتاجر الكيف بمنطة المرج

منظمة المرأة العربية تعلن أسماء الفائزات بجائزة الإعلامية الشهيدة شيرين أبو عاقلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف ومجوهرات صاخبة.. مي عمر بإطلالة جريئة| شاهد

نادية مصطفى وخالد داغر يودعان عبد الحميد عبد الغفار

إطلالات جريئة.. صور أثارت الجدل لـ حبيبة حسين فهمي

نوعان من مرض السكري.. تعرف على طريقة اكتشافه

فيديو

بيحقق الأحلام.. هاني فرحات يوجه رسالة لتركي آل الشيخ |فيديو

فنانة كبيرة السبب.. ناقد يكشف أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ