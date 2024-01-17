محافظ بورسعيد: بتشتكوا من غلاء الأسعار وفلوسكم ضايعة على سناتر الدروس الخصوصية| شاهد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن “الكتاب المدرسي هو أساس النجاح والتفوق، حيث أعده أساتذة وخبراء وضعوا به خلاصة علمهم، فكيف نتركه ونلهث خلف تجار العلم فى سناتر الدروس الخصوصية”.

وأضاف محافظ بورسعيد مخاطبا أولياء الأمور خلال تفقده لجان امتحانات الشهادة الإعدادية: “بتشتكوا من غلاء الأسعار وانتو مضيعين فلوسكم على سناتر الدروس الخصوصية”، مناشدا أولياء الأمور العدول عن فكرة الجرى خلف مدرسي الدروس الخصوصية والعودة بأبنائهم إلى المدرسة.

وشدد محافظ بورسعيد على أن الامتحانات لا تخرج عن كتاب المدرسة مطلقا ولا عن الاختبارات المتواجدة بها، مطالبا الجميع بسؤال من سبقوهم حتى يعلموا من أين جاءت الامتحانات.

محافظ بورسعيد يتفقد امتحانات الإعدادية 1000243598 1000243614 1000243615 1000243616 1000243605 1000243617 1000243606 1000243610 1000243611 1000243600 1000243612 1000243613 1000243607 1000243608 1000243609

وتفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الأربعاء، في أول أيام امتحانات الصف الثالث الإعدادى، سير وانتظام الامتحانات داخل مدرسة بورسعيد الإعدادية بنين ومدرسة بورسعيد الإعدادية بنات، رافقه خلالها الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وفوزي الوالي، رئيس حي العرب وقيادات التعليم.

كما تفقد محافظ بورسعيد لجان الامتحان، واطلع على الورقة الامتحانية، وحرص على سؤال الطلاب حول مدى ارتباط الأسئلة بالمنهج الدراسي وآرائهم في الامتحان بشكل عام.

وقال إن الامتحانات تجرى بنظام الورقة الامتحانية الجديدة "بابل شيت" للعام الثالث على التوالي بعد تعميمها على صفوف المرحلة الإعدادية في تجربة رائدة لتعليم بورسعيد على مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ بورسعيد أن تعليم بورسعيد أنهى استعداداته لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية طبقا للجداول المعلنة مسبقا، مشيرا إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين يحق لهم دخول الامتحانات حتى الآن هو 13785 طالبا وطالبة، منوها إلى أن الامتحانات سوف تعقد من خلال 69 لجنة.

وشدد المحافظ على استمرار توفير جميع سبل الراحة للطلاب، لتمكينهم من أداء الامتحانات فى هدوء وتركيز، وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان، متمنيا للطلاب النجاح والتوفيق.

جدير بالذكر أنه بدأت صباح اليوم، الأربعاء 17 يناير، في تمام التاسعة صباحا، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمادة العلوم بالفترة الأولى، يليها امتحان مادة الحاسب الآلي بالفترة الثانية، وتنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 24 يناير.