عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يشمل جميع الاحتياجات.. محافظ بورسعيد: معرض «أهلا رمضان» ينطلق 15 فبراير المقبل

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية، لمتابعة مستجدات الأعمال ومناقشة عدة موضوعات مع مجلس إدارة الغرفة التجارية، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ومحمد سعده رئيس الغرفة التجارية، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.

تذليل العقبات لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد لأداء الامتحانات| شاهد

محافظ بورسعيد: بتشتكوا من غلاء الأسعار وفلوسكم ضايعة على سناتر الدروس الخصوصية| شاهد

واستعرض المحافظ، عدداً من الموضوعات المتعلقة بسير العمل في المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، لافتا إلى أن بورسعيد شهدت طفرة غير مسبوقة في المشروعات القومية والتي ساهمت في تقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطن، موضحاً أن جميع القطاعات تم تطويرها بالتوازي لتحقيق النهضة الشاملة بالمحافظة.

واكد محافظ بورسعيد، على أهمية تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية،   للحفاظ على ماتم إنجازه من أعمال تنموية،  والاستمرار في تنفيذ خطط التطوير في كافة المجالات، مشيرا إلى أن بورسعيد أصبحت مدينة نموذجية من الطراز الأول،  وتخطو خطوات ثابتة نحو الريادة في مختلف المجالات.

محافظ بورسعيد:إقامة معرض « اهلا رمضان» خلال 15 فبراير القادم حتي ١٥مارس

1000243950
1000243950
1000243944
1000243944
1000243923
1000243923
1000243956
1000243956
1000243935
1000243935
1000243947
1000243947
1000243962
1000243962
1000243941
1000243941
1000243953
1000243953
1000243932
1000243932
1000243959
1000243959
1000243926
1000243926
1000243938
1000243938
1000243929
1000243929

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لمجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد لدعم جهود التنمية المستدامة بمحافظة من خلال دعم التجارة واقامه اسواق حضارية ، تماشيا مع خطة المحافظة بإقامة الاسواق الحضارية والقضاء علي الأسواق العشوائية .

واكد المحافظ علي انطلاق معرض « اهلا رمضان» خلال  15 فبراير القادم، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد برئاسة محمد سعدة ، مشيرا إلى أنه سيتم إقامة المعرض على ٱعلى مستوى، وسيشمل كافة احتياجات المواطنين من المواد الغذائية وغير الغذائية، فضلا عن عرض السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

من جانبه، توجه محمد سعده، رئيس الغرفة، بالشكر إلى محافظ بورسعيد، للموافقة على مطلب الغرفة التجارية ببورسعيد بتخصيص قطعة أرض لإقامة سوق جملة للخضروات والفاكهة والأسماك استجابة لمطالبهم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك خطوط اتصال مفتوحة مع كافة الجهات التنفيذية لبحث ودراسة تخصيص أرض لإقامة سوق جملة للخضروات والفاكهة والأسماك، لتقديم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تلبي احتياجات المواطن في إطار مبادرات محافظة بورسعيد المختلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المشروعات التنموية والخدمية جهود التنمية المستدامة رئيس الغرفة التجارية عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مشروعات التنموية مشروعات القومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

الداخلية تضبط إمبراطور الحشيش بالغربية

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

رغم انخفاضها.. تحذير عاجل من شعبة الدواجن للمواطنين بشأن الفراخ| فماذا ينتظر أسعارها الفترة القادمة؟

موضوعات متعلقة

تشكيل المصري لمواجهة البنك الأهلي بالجولة الثانية من كأس الرابطة

تذليل العقبات لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد لأداء الامتحانات| شاهد

محافظ بورسعيد: بتشتكوا من غلاء الأسعار وفلوسكم ضايعة على سناتر الدروس الخصوصية| شاهد

250 سفينة بحمولة 4,1 مليون طن بموانئ المنطقة الشمالية لاقتصادية قناة السويس خلال ديسمبر

محافظ بورسعيد يتابع انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية| شاهد

محافظ بورسعيد يصدق على طلب تجار مخلفات السفن لحل مشكلة منع التوريث

الغضبان يصدق على تخصيص 21 فدانًا للإسكان الاجتماعي جنوب بورسعيد.. شاهد

وكيل تعليم بورسعيد: عدم السماح للطالب أو الملاحظ بحيازة الموبايل وملحقاته داخل اللجان

ترشيحاتنا

أول ظهور للفنان أحمد حلمى بعد رحيل شقيقه

الرئيس السيسي يطلع على جهود الحكومة لتطوير التعاون الزراعي مع القارة الأفريقية

قبل 24 ساعة من مواجهة غانا| الفيفا يوجه صدمة لمنتخب مصر.. التفاصيل

تسخير جن| دعاء فاروق تعلق على تنبؤات طلاق العوضي وياسمين

هؤلاء محرومون من إجازة عيد الشرطة.. وأجر مضاعف في مرتبات هذه الفئة

أمنهم جزء من أمننا.. وزير خارجية إيران يبرر الهجوم على العراق وباكستان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوزن زائد.. منة فضالي تثير الجدل في ظهورها الأخير | شاهد

3 نصائح فعالة تقيك من مرض السكري.. تعرف عليها

فيديو يوثق قيام نائبة نيوزيلندية بالسرقة.. وهذه ردة فعلها

يهدد حياة العشرات.. 10 معلومات عن مرض خطير منتشر في غزة

فيديو

بيحقق الأحلام.. هاني فرحات يوجه رسالة لتركي آل الشيخ |فيديو

فنانة كبيرة السبب.. ناقد يكشف أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: مسلسل "صوت وصورة" وكشف المستور

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ