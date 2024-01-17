يشمل جميع الاحتياجات.. محافظ بورسعيد: معرض «أهلا رمضان» ينطلق 15 فبراير المقبل

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية، لمتابعة مستجدات الأعمال ومناقشة عدة موضوعات مع مجلس إدارة الغرفة التجارية، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ومحمد سعده رئيس الغرفة التجارية، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.

واستعرض المحافظ، عدداً من الموضوعات المتعلقة بسير العمل في المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، لافتا إلى أن بورسعيد شهدت طفرة غير مسبوقة في المشروعات القومية والتي ساهمت في تقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطن، موضحاً أن جميع القطاعات تم تطويرها بالتوازي لتحقيق النهضة الشاملة بالمحافظة.

واكد محافظ بورسعيد، على أهمية تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية، للحفاظ على ماتم إنجازه من أعمال تنموية، والاستمرار في تنفيذ خطط التطوير في كافة المجالات، مشيرا إلى أن بورسعيد أصبحت مدينة نموذجية من الطراز الأول، وتخطو خطوات ثابتة نحو الريادة في مختلف المجالات.

محافظ بورسعيد:إقامة معرض « اهلا رمضان» خلال 15 فبراير القادم حتي ١٥مارس 1000243950 1000243944 1000243923 1000243956 1000243935 1000243947 1000243962 1000243941 1000243953 1000243932 1000243959 1000243926 1000243938 1000243929

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لمجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد لدعم جهود التنمية المستدامة بمحافظة من خلال دعم التجارة واقامه اسواق حضارية ، تماشيا مع خطة المحافظة بإقامة الاسواق الحضارية والقضاء علي الأسواق العشوائية .

واكد المحافظ علي انطلاق معرض « اهلا رمضان» خلال 15 فبراير القادم، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد برئاسة محمد سعدة ، مشيرا إلى أنه سيتم إقامة المعرض على ٱعلى مستوى، وسيشمل كافة احتياجات المواطنين من المواد الغذائية وغير الغذائية، فضلا عن عرض السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

من جانبه، توجه محمد سعده، رئيس الغرفة، بالشكر إلى محافظ بورسعيد، للموافقة على مطلب الغرفة التجارية ببورسعيد بتخصيص قطعة أرض لإقامة سوق جملة للخضروات والفاكهة والأسماك استجابة لمطالبهم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك خطوط اتصال مفتوحة مع كافة الجهات التنفيذية لبحث ودراسة تخصيص أرض لإقامة سوق جملة للخضروات والفاكهة والأسماك، لتقديم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تلبي احتياجات المواطن في إطار مبادرات محافظة بورسعيد المختلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين.