جايكا اليابانية تطلع على تجربة منظومة النظافة بحي المناخ ببورسعيد | صور

قام وفد هيئة التعاون الدولي الياباني "جايكا" بزيارة حي المناخ فى محافظة بورسعيد بقيادة المهندس نعمان علي نعمان ،اليوم الاثنين، كنموذج يمثل محافظة بورسعيد للإطلاع علي منظومتي النظافة والجمع المنزلي للقمامة المتبعة في الحي، وذلك بمرافقة وفد من محافظة بورسعيد برئاسة الدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد للمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة والحي.

يأتي ذلك في إطار الزيارة الثالثة لوفد "الجايكا" لمحافظة بورسعيد ، وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية لسبل التعاون في مجال الإرتقاء بمنظومة المخلفات.

ومن جانبه قام رئيس حي المناخ ببداية الزيارة بإطلاع الوفد علي تجربة الحي في منظومة النظافة المتبعة بالحي بشكل عام بدءا من آلية العمل والتي تبدأ من الساعة ٥ صباحا حتي ١٢ مساءا مقسمة علي ٤ ورديات بينهم فترات راحة، ويتم توزيع العمال علي ٦ قطاعات تشمل تغطية جغرافية لكافة المناطق السكنية والشوارع بالحي وتخصيص وردية للتعاقدات من محال تجارية ومستشفيات وفنادق وغيرها ،وكيفية الاستثمار الأمثل لإمكانيات الحي الذاتية في المنظومة لتحقيق أفضل آداء والوصول لأعلي نتائج بها.

كما قام باستعراض تجربة حي مناخ بورسعيد في منظومة الجمع المنزلي للقمامة لوفد "الجايكا" ، والتي انطلقت تجريبيا معتمدة علي الامكانيات الذاتية للحي من معدات متاحة وعمالة متوفرة إضافة إلي دمج القدرات الخاصة من العاملين في نفس المجال كالنباشين من أجل إستثمار قدراتهم بشكل مفيد داخل المنظومة بدلا مما يسببونه من أضرار.

وأوضح للوفد آلية العمل في المنظومة رئيس حي المناخ بدءا بمرور سيارات النظافة الخاصة بحى المناخ علي المناطق المستهدفة، ثم يبدأ عمال الحي بجمع القمامة من المنازل لعدم إلقائها بالشوارع ، ونقلها من خلال السيارة لمصنع التدوير بعد تدوين مشرفي المنظومة للكميات التي تم جمعها ، وأشار خلال الزيارة إلي التحديات التي واجهة فريق العمل بالحي وكيف تم التغلب عليها لحين حلها بشكل جذري، وأن ذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالأحياء السكنية و للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بنطاق الحي.

وفد هيئة التعاون الدولي الياباني يطلع علي تجربة مناخ بورسعيد بمنظومة النظافة FB_IMG_1705314187808 FB_IMG_1705314181499 FB_IMG_1705314167704 FB_IMG_1705314162709 FB_IMG_1705314159145 FB_IMG_1705314154396 FB_IMG_1705314151732 FB_IMG_1705314149199 FB_IMG_1705314142767 FB_IMG_1705314139767

كما أعطي نبذة للوفد عن الطفرة التنموية التي يشهدها الحي من تطوير ورفع كفاءة للميادين والشوارع والمناطق السكنية والحدائق والمشروعات الترفيهية والسياحية وتطوير الشاطئي وما إلي ذلك في عهد الرئيس السيسي و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .





ومن جانبه، وجه وفد هيئة التعاون الدولي الياباني الشكر لفريق العمل برئاسة المهندس نعمان علي نعمان، وأكدوا حرصهم على التعاون مع محافظة بورسعيد ، كما أشادو بالتنمية التي جرت ببورسعيد مؤخرا في كافة المجالات.