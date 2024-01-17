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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب استقبال حالة تسمم لتناول فسيخ|حملات مكبرة لصحة بورسعيد على محلات الأسماك المملحة

حملات على محلات الفسيخ
حملات على محلات الفسيخ فى بورسعيد

شنّت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد حملات أغذية موسعة على مستوى المحافظة على جميع المحلات والتجار للأسماك المملحة وذلك لجمع عينات ومتابعة الاشتراطات الصحية المطلوبة بكافة أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد.

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جاءت حملات صحة بورسعيد عقب استقبال أحد مستشفيات المحافظة حالة ادعاء تسمم ممباري (تسمم ثر تناول وجبة  فسيخ) و تم التعامل معها علي الفور من قبل ادرة الطب الوقائي بالمديرية و تم توفير المصل اللازم للحالة عن طريق مخزن الامصال و الطعوم وتم الإشراف علي الاعطاء من قبل قطاع الطب الوقائي بالمديرية ووزارة الصحة والسكان وبناء علي توجيهات الدكتور مدير المديرية د. وليد عبد المقصود .

حملات على محلات الفسيخ فى بورسعيد

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وأكد الدكتور محمد جودة وكيل صحة بورسعيد الوقائي أن  الحالة وصلت الي المستشفي بعد التناول بـ7 ساعات باعراض زغللة -قئ- ضعف عام -شلل رخو الاطراف و كانت بحاجه الي التنفس الصناعي .

وأضاف وكيل صحة بورسعيد الوقائي انه تم اعطاء الحالة المصل اللازم علي مدار 3 أيام و تحسنت الحالة مبدئيا مع استمرار متابعتها من خلال طاقم الطب الوقائي و العلاجي بالمديرية.

 

وأهاب الدكتور محمد جودة وكيل  مديرية الشئون الصحية الوقائي بمحافظة بورسعيد بالمواطنين الابتعاد عن تناول الاسماك المملحة ( الفسيخ) بالقدر اللازم حفاظا علي سلامة و صحة  المواطنين.

بورسعيد الإشتراطات الصحية تناول الأسماك المملحة قطاع الطب الوقائي مديرية الشئون الصحية محافظة بورسعيد وكيل مديرية الشئون الصحية وزارة الصحة و السكان

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