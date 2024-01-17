تشكيل المصري لمواجهة البنك الأهلي بالجولة الثانية من كأس الرابطة

أعلن الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن تشكيلته المختارة لمباراته بالجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها في الثالثة عصر اليوم الأربعاء على ستاد الجيش ببرج العرب.



وضمت التشكيلة الأساسية للنادى المصري محمود جاد لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن منصور ، حسين السيد لخط الدفاع ، عمرو موسى ، يوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر ، حسن علي ، عمرو سعداوي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي .

فيما ضمت قائمة بدلاء المصري كل من عصام ثروت ، إسلام عطية ، حسام جريشة ، الياس الجلاصي ، أسامة الجزار ، فرانك ايتوجا ، أمادو باه ، ليستويل امانكونا ، الناشئ محمد فوزي جاد