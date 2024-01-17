عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل المصري لمواجهة البنك الأهلي بالجولة الثانية من كأس الرابطة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الكابتن  علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن تشكيلته المختارة لمباراته بالجولة الثانية  من بطولة كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها في الثالثة عصر  اليوم الأربعاء  على ستاد الجيش ببرج العرب.


وضمت التشكيلة الأساسية للنادى المصري محمود جاد لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، باهر المحمدي ،  أحمد أيمن منصور ، حسين السيد لخط الدفاع ، عمرو موسى ، يوسف الجوهري  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر  ، حسن علي ، عمرو سعداوي  كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي .

العمل: ورشة حول خطط الطوارئ والتعامل مع الكوارث بمديرية بورسعيد

تذليل العقبات لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد لأداء الامتحانات| شاهد

فيما ضمت قائمة بدلاء المصري  كل من عصام ثروت ، إسلام عطية ، حسام جريشة ، الياس الجلاصي ، أسامة الجزار ، فرانك ايتوجا ، أمادو باه ، ليستويل امانكونا ، الناشئ محمد فوزي جاد

المصري راضة بورسعيد النادي المصري حراسة المرمى ستاد الجيش ببرج العرب فريق البنك الاهلي مباراة البنك الأهلي بطولة كأس الرابطة المدير الفني للفريق إلياس الجلاصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

الداخلية تضبط إمبراطور الحشيش بالغربية

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

رغم انخفاضها.. تحذير عاجل من شعبة الدواجن للمواطنين بشأن الفراخ| فماذا ينتظر أسعارها الفترة القادمة؟

موضوعات متعلقة

تذليل العقبات لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد لأداء الامتحانات| شاهد

محافظ بورسعيد: بتشتكوا من غلاء الأسعار وفلوسكم ضايعة على سناتر الدروس الخصوصية| شاهد

250 سفينة بحمولة 4,1 مليون طن بموانئ المنطقة الشمالية لاقتصادية قناة السويس خلال ديسمبر

محافظ بورسعيد يتابع انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية| شاهد

محافظ بورسعيد يصدق على طلب تجار مخلفات السفن لحل مشكلة منع التوريث

الغضبان يصدق على تخصيص 21 فدانًا للإسكان الاجتماعي جنوب بورسعيد.. شاهد

وكيل تعليم بورسعيد: عدم السماح للطالب أو الملاحظ بحيازة الموبايل وملحقاته داخل اللجان

مياه القناة: متابعة مستمرة لحملة تطهير بيارات الصرف الصحي بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

ترشيحاتنا

صدمة جديدة لمنتخب مصر قبل مباراة غانا .. وهذا موعدها

تسخير جن| دعاء فاروق تعلق على تنبؤات طلاق العوضي وياسمين

هؤلاء محرومون من إجازة عيد الشرطة.. وأجر مضاعف في مرتبات هذه الفئة

أمنهم جزء من أمننا.. وزير خارجية إيران يبرر الهجوم على العراق وباكستان

وزير الخارجية اليوناني عن هجمات الحوثيين: أمر غير مقبول وضد القانون الدولي

اعتقال 7 أفراد.. جيش الاحتلال يعلن القيام بعملية عسكرية في مخيم طولكرم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوزن زائد.. منة فضالي تثير الجدل في ظهورها الأخير | شاهد

3 نصائح فعالة تقيك من مرض السكري.. تعرف عليها

فيديو يوثق قيام نائبة نيوزيلندية بالسرقة.. وهذه ردة فعلها

يهدد حياة العشرات.. 10 معلومات عن مرض خطير منتشر في غزة

فيديو

بيحقق الأحلام.. هاني فرحات يوجه رسالة لتركي آل الشيخ |فيديو

فنانة كبيرة السبب.. ناقد يكشف أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: مسلسل "صوت وصورة" وكشف المستور

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ