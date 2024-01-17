محافظ بورسعيد: توزيع 30 ألف كرتونة سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، السلع الغذائية الرمضانية والأصناف التي تحتوي عليها الكرتونة الرمضانية، موضحا انه سيتم توزيع ثلاثين ألف كرتونة سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجا و محدودي الدخل ، وللعاملين بالديوان العام والمديريات والاحياء بمحافظة بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن كرتونة السلع الغذائية تحتوي على مختلف السلع الغذائية الرمضانية التي تلبي احتياجات الأسر خلال شهر رمضان المبارك، كما أنه تم اختيار أجود أنواع السلع الغذائية والرمضانية بالكراتين التي سيتم توزيعها، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء محمد التايب مستشار المحافظ للعلاقات العامة والاعلام.

محافظ بورسعيد يستعرض كرتونة رمضان 1000244150 1000244162 1000244138 1000244156 1000244147 1000244159 1000244141 1000244153 1000244165 1000244144

وأوضح محافظ بورسعيد أن ذلك يأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير احتياجات محدودي الدخل و الأسر الأكثر احتياجا من السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ليحصلوا على دعم المحافظة من السلع الغذائية والرمضانية التي تلبي احتياجاتهم خلال الشهر المبارك.

و أكد محافظ بورسعيد انه سيتم بدء توزيع 15 الف كرتونه اعتبارا من 10 فبراير علي الأسر الأكثر احتياجا ،وسيتم توزيع 15الف آخري اعتبارا من 25 فبراير للعاملين بالديوان العام ،والمديريات والاحياء .