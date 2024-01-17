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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: توزيع 30 ألف كرتونة سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل

محافظ بورسعيد يستعرض
محافظ بورسعيد يستعرض كرتونة رمضان

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، السلع الغذائية الرمضانية والأصناف التي تحتوي عليها الكرتونة الرمضانية،  موضحا انه سيتم توزيع ثلاثين ألف كرتونة سلع غذائية  للأسر الأكثر احتياجا و محدودي الدخل ، وللعاملين بالديوان العام والمديريات والاحياء بمحافظة بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد  إلى أن كرتونة السلع الغذائية تحتوي على مختلف السلع الغذائية الرمضانية التي تلبي احتياجات الأسر خلال شهر رمضان المبارك،  كما أنه تم اختيار أجود أنواع السلع الغذائية والرمضانية بالكراتين التي سيتم توزيعها، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،  واللواء محمد التايب مستشار المحافظ للعلاقات العامة والاعلام.

محافظ بورسعيد يستعرض كرتونة رمضان

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وأوضح محافظ بورسعيد أن ذلك يأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير احتياجات محدودي الدخل و الأسر الأكثر احتياجا من السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك،  أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات،   ليحصلوا على دعم المحافظة من السلع الغذائية والرمضانية التي تلبي احتياجاتهم خلال الشهر المبارك.

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و أكد محافظ بورسعيد انه سيتم بدء توزيع 15 الف كرتونه اعتبارا من 10 فبراير علي الأسر الأكثر احتياجا ،وسيتم توزيع 15الف آخري اعتبارا من  25 فبراير للعاملين بالديوان العام ،والمديريات والاحياء .

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