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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تموين بورسعيد يتحفظ على ثلاجة أغذية بها لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى

ضبط نصف طن لحوم منتهية
ضبط نصف طن لحوم منتهية الصلاحية بثلاجة اغذية جنوب بورسعيد

أحكم رجال الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد قبضتهم على ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمنطقة الجنوب  تحتوي على كميات من اللحوم منتهية الصلاحية 
 

ضبط نصف طن لحوم منتهية الصلاحية بثلاجة اغذية جنوب بورسعيد

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كان محمد عوض وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد أصدر تعليمات بشن حملة مكبرة مشتركة   فور ورود معلومات الى مديرية تموين بورسعيد تفيد بوجود ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بداخلها لحوم منتهية الصلاحية

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وبالتوجة إلى منطقة جنوب بورسعيد وإلى حيث المكان المذكور تبين صحة المعلومات الواردة بوجود ثلاجة تحتوى على كميات كبيرة من اللحوم تقدر ب  ( 1/2- نصف طن لحوم ) معبأة داخل كراتين إنتاج يناير 2023 أى منتهى الصلاحية بالتواريخ المدونه على الكراتين الخاصة باللحوم وتبدوا عليه علامات التلف مخالفاً للقانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بالغش التجارى وقمع التدليس والقرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994 بشأن الإلزام بالإنتاج والمواصفة القياسية 2613 الخاص بفترات الصلاحية للمنتجات الغذائية .
تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الكمية المضبوطة وجارى العرض على نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات.

بورسعيد أخبار تموين بورسعيد التموين والتجارة الداخلية ثلاجة لحفظ السلع الغذائية جنوب بورسعيد غير صالحة للإستهلاك الآدمي مديرية التموين والتجارة الداخلية

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