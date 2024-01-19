مناخ بورسعيد سيتعد للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث

واصل المهندس نعمان علي نعمان رئيس حى المناخ فى محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، متابعته لأعمال تجهيز معسكر الكشافة الدولي الكائن بشارع عاطف السادات بنطاق الحي إستعدادا للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة بورسعيد والمقرر تنفيذه خلال الشهر المقبل.





وكانت قد أجريت خلال الأيام الماضية أعمال نصب الخيام الخاصة بإقامة معسكر الإيواء بساحة معسكر الكشافة فى بورسعيد ودهان واجهة المباني وترميم الأرصفة داخل المعسكر .

علي قدم وساق استمرار إستعدادات مناخ بورسعيد للتدريب العملي المشترك 1000244703 1000244704 1000244705 1000244706 1000244699 1000244700 1000244701 1000244702 1000244707 1000244708

وشدد رئيس مناخ بورسعيد على سرعة الانتهاء أعمال النظافة والتجميل وصب الحجارة ووضع جور لتجميلها ، و تقليم الأشجار والنخيل وإزالة الحشائش الغريبة والغاب والمتخللات الزراعية داخل المعسكر، بجانب تجهيز وتمهيد الأرض لإقامة معسكر الإيواء فى إطار فاعليات التدريب العملي بساحة معسكر الكشافة .

كما تم صيانة وتأمين وإصلاح الأعطال بأعمدة الإنارة العامة داخل وبمحيط المعسكر.