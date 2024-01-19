توفير الخبز لسكان مشروع الـ 9000 بمدينة بورفؤاد

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ، اليوم الجمعة ،عن التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة وتوفير منفذ متنقل لبيع الخبز بمحيط مدرسة بورفؤاد الحديثة بداية من غد السبت فى إطار التواصل المستمر بين رئيس مدينة بورفؤاد وأهالي مساكن الاعلان الثامن مشروع الـ9000

توفير الخبز لساكني مساكن مشروع ال9000 بمدينة بورفؤاد 1000244695 1000244692 1000244693 1000244694

في سياق متصل، ناقش الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد مع ساكني المنطقة عدداً من موضوعات التعاون المشتركة والقضايا التي تمس المواطنين ، فضلاً عن استعراض نتائج العمل في الموضوعات الخاصة بطلبات المواطنين،

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد على البدء من الغد في رفع كفاءة مساكن الفيروز ومشروع ال9000 ضمن مبادرة معاً نحو بيئة نظيفة ،هذا إلى جانب مناقشة عدداً من الملفات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها، وعدد من الموضوعات التي تهم أبناء المدينة، فضلاً عن الموقف الحالي للمشروعات الجديدة بالمدينة، مؤكداً أن مدينة بورفؤاد تشهد الفترة الحالية تطوراً كبيراً في مجال المشروعات التنموية التي تقدم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جهة أخرى أكد رئيس مدينة بورفؤاد على أهمية التواصل المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمدينة وأهالي المدينة لتحقيق خطط التنمية المنشودة والتى تهدف فى المقام الأول لخدمة المواطن ، والإرتقاء بسبل المعيشة ، مؤكداً أن جميع الجهات المعنية تتكاتف نحو إكمال مسيرة التقدم التى تخطو نحوها الدولة المصرية فى كافة المجالات .